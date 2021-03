आज से य‍ानि कि मंगलवार से सुप्रीम के जजों और उनके परिवार के सदस्‍यों को कोरोना वैक्‍सीन (Supreme Court judges to get vaccine today) लगनी शुरू होगी। बीते सोमवार से देशभर में कोरोना के खिलाफ वैक्‍सीनेशन अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ है। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्‍ली एम्‍स में भारत बायोटेक की कोवैक्‍सीन की डोज लेकर इस चरण की शुरुआत की थी। इस दिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर समेत अन्‍य मुख्‍यमंत्रियों ने भी कोरोना की डोज ली थी। सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों (Supreme Court judges) में से जस्टिस सूर्या कांत (Justice Surya Kant) वैक्‍सीन लेने के लिए योग्‍य नहीं है क्‍योंकि उनकी उम्र 59 साल है। Also Read - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली Covaxin की पहली डोज, दिल्‍ली AIIMS में सुबह-सुबह लगवाया टीका

जजों के लिए भी समान रहेगा वैक्‍सीन का शुल्‍क (Corona Vaccine Price for Supreme Court judges in hindi)

हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री के डाटा के अनुसार अब 1.47 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्‍सीन दी जा चुकी है। 1 मार्च को कोरोना वैक्‍सीन अभियान को शुरू हुए पूरे 40 दिन हो चुके हैं। अब दूसरे फेज में सिर्फ 60 साल की उम्र सेअधिक के लोगों को और 45 साल की उम्र से अधिक के लोगों को, जिन्‍हें कोमोरबिटी है उन्‍हें कोरोना वैक्‍सीन दी जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज (Supreme Court judges) इस केटेगरी में आएंगे उन्‍हें आज कोरोना की डोज दी जाएगी। हालांकि जजों के पास कोविशील्‍ड (Covishield) और कोवैक्‍सीन (Covaxin) में से वैक्‍सीन चुनने का कोई विकल्‍प नहीं होगा। हेल्‍थ वर्कर्स अपने हिसाब से जजों को वैक्‍सीन देंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जजों और उनके परिवार के सदस्‍यों को भी आम आदमी की तरह वैक्‍सीन के लिए 250 रुपये (Corona Vaccine Price for Supreme Court judges) देने होंगे। सरकारी अस्‍पतालों में वैक्‍सीन फ्री मिलेगी साथ ही केंद्र की गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

कई जज हो चुके हैं कोरोना संक्रमण के शिकार

बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान 6 जजों समेत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court judges) का अन्‍य स्‍टाफ कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। ऐसे में उन जजों के लिए कोरोना वैक्‍सीन लेना जरूरी है जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। हाल ही में द बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है “सुप्रीम कोर्ट के जज (Supreme Court judges) खुद कोर्ट खुलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ टेकनिकल और मेडिकल इश्‍यू चल रहा है, उस वजह से कोर्ट खुलने में समय लग रहा है। लेकिन उम्‍मीद है कि कोर्ट जल्‍द खुलेंगे।”