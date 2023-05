Suicidal thoughts जैसी 5 दिमागी दिक्कत की वजह है Smartphone! जानें किस उम्र में फोन यूज करने से आती है ये दिक्कत

एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि ऐसे बच्चे, जो बहुत कम उम्र में फोन चलाना शुरू कर देते हैं उन्हें दूसरे बच्चों की तुलना में आगे चलकर मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

What is the right age to give a smartphone to your child : छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में फोन देकर उनकी रील बनाना और ठहाके मार-मार कर हंसना आधुनिक युग की एक आदत बन चुकी है। बहुत से माता-पिता अपने काम के चक्कर या फिर आराम के चक्कर में अपने बच्चों के हाथों में फोन पकड़ा देते हैं, जो कहीं न कहीं आगे चलकर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हाल ही में हुए एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि ऐसे बच्चे, जो बहुत कम उम्र में फोन चलाना शुरू कर देते हैं उन्हें दूसरे बच्चों की तुलना में आगे चलकर मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

क्या कहती है रिसर्च

अध्ययन के नतीजे चौंकाने वाले हैं, जो दुनियाभर में सोमवार की रिलीज किए गए हैं। अध्ययन के निष्कर्ष में ये साफ हुआ है कि जिन बच्चों को बहुत कम उम्र में फोन या फिर टैबलेट की आदत लग जाती है, उम्र के साथ-साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की जाती है।

ये होते हैं नुकसान

जिन बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन मिल जाते हैं उन बच्चों में ये समस्याएं देखी जाती हैंः

1-सुसाइड थॉट्स आते हैं

2-दूसरों के प्रति गुस्सैल स्वभाव

3-असल जिंदगी से कोसों दूर महसूस करते हैं

4-समाज से कटा हुआ महसूस करना

5-सोच-सोच का अ्ंतर का महसूस होना

40 से ज्यादा देशों में हुई स्टडी

ये स्टडी 40 से ज्यादा देशों में हुई, जिसमें 18 से 24 साल के 27, 969 बच्चों पर किया गया था और इसमें 4000 से ज्यादा बच्चे भारत के शामिल थे। अध्ययन के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में महिलाएं शामिल थीं।

महिलाएं क्यों

अध्ययन में शामिल करीब 74 फीसदी महिलाओं ने ये माना कि उन्हें 6 साल की उम्र में ही स्मार्टफोन मिल गया था। जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें उनकी उम्र के लोगों की तुलना में गंभीर रूप से हताश या फिर हालात से जूझता हुआ पाया गया। वहीं 61 फीसदी का कहना था कि उन्हें 10 साल की उम्र में स्मार्टफोन मिला तो 52 फीसदी को 15 साल की उम्र में पहला स्मार्टफोन मिला। वहीं जिन लोगों को 18 की उम्र में पहला स्मार्टफोन मिला उन्हें 46 फीसदी तक मानसिक रूप से परेशान पाया गया।

पुरुषों में कम

वहीं पुरुषों की बात करें तो सिर्फ 42 फीसदी को ही 6 साल की उम्र में अपना पहला स्मार्टफोन मिला और उनमें ही हताश और मानसिक परेशानियों से लड़ने वाली आदतें पाई गईं। सिर्फ 36 फीसदी को ही 18 साल की उम्र में अपना पहला फोन मिला था। जिससे ये साफ पता चलता है कि कौन ज्यादा प्रभावित है।

