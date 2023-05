कोरोना संक्रमण को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऐलान के बाद दिल्ली मेट्रो ने नई गाइडलाइन जारी की है। डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन) की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में 100% क्षमता के साथ यात्रा की जा सकेगी। हालांकि इसके साथ यह भी कहा गया है कि, खड़े होकर यात्रा करने की छूट नहीं मिलेगी। इस बात की सूचना डीएमआरसी ने सुबह 5:55 पर किए गए एक ट्वीट के माध्यम से दी है।

बता दें कि देश में ओमीक्रोन के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने मेट्रो को 50% क्षमता के साथ चलाने का फैसला किया था, मगर इस निर्णय के बाद ही मेट्रो स्टेशनों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगने लग गई थी, जो कि कोरोना के संक्रमण की संभावना को और बढ़ा रहे थे। हालांकि अब सरकार ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए 100% क्षमता के साथ मेट्रो को चलाने का निर्णय लिया है। ताकि स्टेशनों के बाहर भीड़ को कम किया जा सके। हालांकि यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।