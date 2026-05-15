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पुलवामा में संदिग्ध रेबीज संक्रमित गोवंश के मांस से हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक संदिग्ध रेबीज से संक्रमित जानवर के मांस को खाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 15, 2026 10:42 AM IST

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सांकेतिक तस्वीर

जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में संदिग्ध रेबीज संक्रमित गोमांस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा जिले के परिगाम गांव में कथित तौर पर एक संदिग्ध रेबीज से संक्रमित गोमांस बेचा जा रहा था। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए हेल्थ एडवाइजरी और एहतियाती मेडिकल मदद जारी कर दी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जानवर का व्यवहार असामान्य था और उसमें रेबीज जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जानवर की मौत हो गई। आरोप है कि मौत के बाद कुछ लोगों ने उस गोवंश के मांस को काटकर इस्तेमाल किया, जिसके बाद यह मामला स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा। मामले की जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने गांव के कई लोगों से पूछताछ की और उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जो रेबीज संक्रमित जानवर के संपर्क में आए थे या जिन्होंने मांस का सेवन किया हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों की मेडिकल जांच शुरू कर दी है।

red meat avoid in uric acid रेबीज संक्रमित मीट खाने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं।

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रेबीज संक्रमण की नहीं हुई पुष्टि

स्थानीय मीडिया से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जानवर सच में रेबीज से संक्रमित था या नहीं। जो लोग रेबीज संक्रमित जानवर के संपर्क में आए थे या जिन्होंने संक्रमित जानवर के मीट को खाया होगा उनके मेडिकल सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। फिलहाल पुलवामा में किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। यही कारण है कि संदिग्ध संपर्क में आए लोगों को एंटी-रेबीज वैक्सीन और जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।

लोगों को दी गई जानवर से दूरी बनाने की सलाह

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी बीमार या असामान्य व्यवहार करने वाले जानवर से दूरी बनाए रखें। यदि किसी जानवर में रेबीज जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत पशु चिकित्सा विभाग को सूचना दें। साथ ही लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि बिना जांच के किसी मृत जानवर के मांस का इस्तेमाल न करें।

क्या कहा गया है एडवाइजरी में?

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी में लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों ने संदिग्ध गोवंश के मांस को छुआ, काटा, पकाया या खाया है, वे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच कराएं और एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाएं।

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। अगर आपको कोई खास लक्षण महसूस हो तो परेशान न हो, समय पर डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More