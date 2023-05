दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू के बड़े भाई रमेश बाबू का 56 की उम्र में निधन, कई दिनों से थे बीमार

Ramesh Babu Death News in Hindi: दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू (Supar star Mahesh Babu) के बड़े भाई, एक्टर और फिल्म निर्माता रमेश बाबू (Ramesh Babu Passes away) का निधन हो गया है। उनकी उम्र मात्र 56 वर्ष थी। वे तेलुगु फिल्मों के वेटरन एक्टर कृष्णा गरु के बड़े बेटे (Telugu superstar Krishna) थे। खबरों के अनुसार, वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी अचानक हुई इस मौत से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। साउथ के मशहूर एक्टर चिरंजीवी के साथ-साथ कई फिल्मी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। बता दें कि एक्टर महेश बाबू इस समय कोरोना से संक्रमित हैं और होम आइसोलेशन में अपना इलाज कर रहे हैं। उन्होंने अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी अपने भाई रमेश बाबू की मौत होने के एक दिन पहले (7 जनवरी) ट्वीट करके दी थी। महेश बाबू बचपन में अपने भाई के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं।

रमेश बाबू की मौत की पुष्टि निर्देशक रमेश वर्मा ने भी ट्वीट करके की है। उन्होंने लिखा है, इस खबर को सुनकर सदमे में हूं। रमेश बाबू गरु अब इस दुनिया में नहीं रहे। कृष्णा गरु, महेश बाबू गरु और उनके समस्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति।