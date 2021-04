Sonu Sood Corona Positive: बॉलीवुड एक्टर अभिनेता सोनू सूद को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। खुद सोनू ने एक ट्वीट कर अपने फैंस को बताया कि वे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सोनू ने अपने ट्वीट में जानकारी दी कि उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। मिली जानकारी के अनुसार, 47 वर्षीय अभिनेता सोनू सूद ने कुछ समय पहले ही अमृतसर शहर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवायी थी। (Sonu Sood Corona Positive in Hindi) Also Read - अभिनेता आशुतोष राणा की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव, कुछ दिन पहले ही ली थी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़

हिंदी फिल्मों के अलावा पंजाबी, कन्नड़ और तेलुगू भाषा की कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले एक्टर सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि ‘ मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं। आपको बता दूं कि आज सुबह ही मेरी कोविड 19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव (Sonu Sood Corona Positive) आयी है। एहतियात और सुरक्षा के लिहाज से मैंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। मैं अपना ख्याल रख रहा हूं, आप लोग चिंता ना करें। आइसोलेशन में रहते हुए मुझे अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए काफी वक़्त मिलेगा। आप सब याद रखें कि मैं याद रखिए मैं आपके साथ हमेशा साथ रहूंगा।’

इसी तरह एक और ट्वीट में अभिनेता ने अपने फैंस के नाम एक संदेश लिया कि, ‘मुझे इस बात का विश्वास है कि हम सब मिलकर कई लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। यह वक़्त किसी और की ग़लतियां गिनाने का नहीं है बल्कि, उन लोगों की मदद करने का है जिनकी सहायता आप कर सकते हैं। इसीलिए, ज़रूरतमंदों तक ज़रूरी मेडिकल हेल्प पहुंचाने के प्रयास करें। आइए मिलकर कुछ लोगों की जिंदगियां बचाएं। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए मौजूद रहूंगा।’ (Sonu Sood Corona Positive)

All said and done, I am still on it, I am sure together we can save many more lives.

It’s time not to blame anyone but to come forward for a needy who needs your help. Try to provide medical needs to the ones who don’t have an access. LETS SAVE LIVES TOGETHER.Always there for u🙏

— sonu sood (@SonuSood) April 16, 2021