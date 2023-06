Sonia Gandhi Hospitalized: कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की अचानक से तबीयत बिगड़ी, सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

Sonia gandhi health: कांग्रेस की पहली अध्यक्ष सोनिया गांधी की बीते वीरवार (2 मार्च) को अचानक से तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दिल्ली में स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करना पड़ा अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी को बुखार आने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। ताजा जानकारी के अनुसार उनकी हालत अभी स्थिर है और डॉक्टरों ने उन्हें लगातार निगरानी में रखा हुआ है। साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य परेशानियों का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट भी किए जा रहे हैं। जी न्यूज की वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी को चेस्ट मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अरूप बसु और उनकी टीम की निगरानी में रखा जा रहा है।

UPA chairperson Sonia Gandhi was admitted to Delhi's Sir Gangaram Hospital due to fever on 2nd March, says the hospital. She is undergoing observation and investigations and her condition is stable: Dr DS Rana, Chairman, Sir Ganga Ram Hospital pic.twitter.com/qx7eimSPN6 — ANI (@ANI) March 3, 2023