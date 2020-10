Smriti Irani Covid-19: स्मृति ईरानी को कोविड-19 संक्रमण हो गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की। बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट कर स्मृति ने कोविड-19 संक्रमित (Smriti Irani Covid-19) होने की पुष्टि की । अपने पोस्ट में स्मृति ने सम्पर्क में आए सभी लोगों से आवश्यक जांच कराने और आइसोलेशन (Isolation) में जाने की अपील की। Also Read - स्टडी में बड़ी बात आई सामने, 80% से अधिक कोरोना मरीजों में है विटामिन डी की कमी

It is rare for me to search for words while making an announcement; hence here’s me keeping it simple — I’ve tested positive for #COVID and would request those who came in contact with me to get themselves tested at the earliest 🙏 Also Read - Karnataka Coronavirus Live Updates : कर्नाटक में 2021 की शुरुआत में आ जाएगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान