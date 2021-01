New Covid-19 Vaccine News: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) ने इस वर्ष जून तक अपनी नई वैक्सीन ”कोवोवैक्स” लॉन्च करने की घोषणा (New Covid-19 Vaccine by SII) की है। एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने शनिवार को कहा कि नोवावैक्स (Novavax) के साथ कोविड-19 वैक्सीन के लिए हमारी साझेदारी ने उत्कृष्ट प्रभावी नतीजे दिए हैं। पूनावाला ने एक ट्वीट में कहा, “हमने भारत में ट्रायल शुरू करने के लिए आवेदन किया है। जून 2021 तक कोवोवैक्स (Covovax) लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।” Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 10,720,971 अब तक 154,047 लोगों की मौत

नया टीका (New Covid-19 Vaccine by SII) कोवोवैक्स (Covovax in Hindi) के ब्रांड नाम के तहत लॉन्च किया जाएगा, जिसे एसआईआई नोवावैक्स के साथ साझेदारी में बना रही है। पुणे स्थित वैश्विक वैक्सीन दिग्गज ने डीसीजीआई से नए उत्पाद के घरेलू परीक्षण शुरू करने की अनुमति मांगी है। इसे ब्रिटेन में चल रहे एक शोध के शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ 89 प्रतिशत प्रभावी पाया गया है। पिछले साल नोवावैक्स ने कोविड-19 वैक्सीन की दो अरब खुराक का उत्पादन करने के लिए एसआईआई के साथ अपने गठजोड़ की घोषणा की थी।

बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इससे पहले ही कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है, जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनका कंपनी ने विकसित किया है। देशभर में कोविड-19 के खिलाफ 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। करीब तीन करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर काम करने वालों को शुरुआती टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी।

