Signs Your Spouse Is Having an Affair : पति को गुमराह कर होटल के रूम में प्रेमी से मिलने पहुंची पत्नी, जब पुलिस आई तो हाथ में साड़ी लेकर भागी। आए दिन हम न्यूज में इस तरह की खबरें सुनते हैं। इस तरह की खबरें सुनने के बाद हर पति के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या मेरी पत्नी बेवफा है? यह सवाल जितना सरल दिखता है, उतना ही मानसिक रूप से तोड़ देने वाला भी होता है।
कई बार शक सच होता है, तो कई बार यह सिर्फ गलतफहमी या परिस्थितियोंका नतीजा होता है। यही कारण आज हम आपको बताने जा रहे हैं पत्नी की बेवफाई पता लगाने के 4 तरीकों के बारे में।
अक्सर लड़के ऐसा मानते हैं कि अगर पत्नी आपके साथ सेक्सुअली पूरी तरह से एक्टिव है, तो उसके बेवफा होने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पति-पत्नी का रिश्ता सेक्सुअल रिलेशन से ज्यादा इमोशनल कनेक्शन का है। अगर आपकी पत्नी अचानक बहुत चुप रहने लगी है। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि उसके मन में कुछ चल रहा है। ध्यान दें कि पत्नी के व्यवहार में आने वाला हर बदलाव बेवफाई नहीं होता, लेकिन लगातार बदलाव को नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए।
जो पत्नी आपसे पहले घंटों तक बात किया करती थी। ऑफिस में कई बार फोन करके पूछा करती थी कि आपने खाना खाया या नहीं, अगर वो अचानक से आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो ये इमोशनल दूरी का संकेत हो सकता है। पत्नी का पति से बात करने में कोई खास इंटरेस्ट न होना बेवफाई का संकेत हो सकता है।
पत्नी अचानक से जरूरत से ज्यादा सजना-संवरना, नए कपड़े, परफ्यूम, मेकअप जैसी चीजें करने लगे तो भी पति को सावधान हो जाना चाहिए। बिना किसी कारण महिलाओं का सजना और कपड़े खरीदना किसी और के प्रति लगाव हो सकता है। हालांकि कुछ महिलाएं शॉपिंग एडिक्शन का भी शिकार हो सकती हैं। लेकिन अगर यह बदलाव किसी खास वजह के बिना हो रहा है, तो सवाल उठना लाजमी सा है।
पत्नी पर शक करना सही हो सकता है, लेकिन आपकी पत्नी का किसी के साथ संबंध है इसका पता लगाने के लिए आप नीचे बताई गई चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है।
इस तरह की चीजें रिश्ते को पूरी तरह तोड़ सकते हैं, चाहे पत्नी दोषी हो या नहीं।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध हैं तो उससे सीधा बात करने की कोशिश करें। आप दोनों के बीच रिश्ते में दूरी क्यों आई, क्या कारण है कि आपकी पत्नी को किसी से लगाव हो गया है तो उसका कारण क्या है ये जानने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में पत्नी से झगड़ा करने, चिल्लाने की बजाय शांत दिमाग से काम करें। अगर आप दोनों अपनी बातों का एक-दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लें।
