Covishield Vaccine Upadate: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) के सीईओ अडार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने रविवार को कहा कि आने वाले हफ्तों में भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन अभियान शुरू किया जाएगा। पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन बनाने के लिए एसआईआई ने बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन अब लगता है कि फैसला सही था। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) द्वारा एस्ट्राजेंका और ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित कोविशिल्ड (Covishield Vaccine) को अनुमति देने की घोषणा के कुछ ही मिनट बाद पूनावाला का ये बयान आया। उन्होने कहा कि कोविशिल्ड (Covishield Vaccine Upadate in Hindi) टीका सुरक्षित, प्रभावी है और रोलआउट के लिए तैयार है।

एक ट्वीट में अडार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने कहा, नया साल मुबारक हो सभी को! सीरम इंस्टीट्यूट ने टीका को लेकर जो जोखिम उठाया था, वो सही था। कोविशिल्ड भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) है, जिसे अनुमति मिली है। यह सुरक्षित, प्रभावी है और आने वाले हफ्तों में रोल-आउट के लिए तैयार है। पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, डीसीजीआई को वैक्सीन रोल आउट करने के लिए धन्यवाद दिया।



Happy new year, everyone! All the risks @SerumInstIndia took with stockpiling the vaccine, have finally paid off. COVISHIELD, India’s first COVID-19 vaccine is approved, safe, effective and ready to roll-out in the coming weeks. pic.twitter.com/TcKh4bZIKK

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 3, 2021