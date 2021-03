Causes and Symptoms of Depression in Women: एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जिन महिलाओं में देखने, सुनने और मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या है, उनमें ऐसी ही समस्याओं से ग्रस्त पुरुषों की तुलना में डिप्रेशन और चिंता या एंग्जायटी की समस्या भी दोगुनी रूप से अधिक देखने को मिलती है। यह ताजा स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक साइकियाट्री में प्रकाशित की गई है। इस अध्ययन के अनुसार, अवसाद (Depression) और चिंता (Anxiety) की व्यापकता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 2 और 2.56 गुणा अधिक होती है। Also Read - बेरोजगारी और अस्‍थाई नौकरी भविष्य में बन सकती है मानसिक रोगों का कारण: शोध

दृष्टि, सुनने संबंधी दिक्कतें बढ़ाती हैं महिलाओं में डिप्रेशन

एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी (एआरयू) में प्रमुख लेखक शाहिना प्रधान का कहना है कि हमने इस अध्ययन में पाया है कि सेन्सरी लॉस (Sensory problems), विशेष रूप से दृष्टि और सुनने संबंधी दिक्कत दोनों के परिणामस्वरूप जनसंख्या की अधिक संख्या अवसाद (Depression in Women) और चिंता (Anxiety) का कारण है और यह प्रवृत्ति महिलाओं में विशेष रूप से मजबूत है।"

प्रधान ने आगे कहा कि यह दृष्टि और श्रवण हानि को दूर करने के लिए हस्तक्षेपों के महत्व पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से महिलाओं में। कुछ संवेदी नुकसान (Sensory loss) निवारक या उपचार योग्य हैं और स्पष्ट रूप से ये मुद्दे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य (Depression in Women) पर भी असर डाल रहे हैं।"

Sensory problems may increase depression in women

इस अध्ययन में शोधकर्ताओं की टीम ने 23,000 से अधिक वयस्कों को सर्वेक्षण में शामिल किया। गहन अध्ययन करने के बाद आंकड़ों से निष्कर्ष निकाले। इसमें प्रतिभागियों ने खुद से रिपोर्ट किया कि क्या उन्हें अवसाद (Depression) या चिंता (Anxiety) का सामना करना पड़ा है और यह भी कहा कि उन्होंने दृष्टि, श्रवण या दोहरे (दोनों दृष्टि और श्रवण) संवेदी संबंधी दिक्कतों का अनुभव किया है ।

अध्ययन में पाया गया कि दोहरी संवेदी दुर्बलता वाली महिलाओं में अवसाद या चिंता की संभावना Causes and Symptoms of Depression in Women in Hindi) उनसे लगभग साढ़े तीन गुना अधिक देखने को मिली, जिन्हें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं दोहरी संवेदी दुर्बलता वाले पुरुषों में अवसाद का अनुभव होने की संभावना ढाई गुना से अधिक देखने को मिली।

स्रोत: (IANS Hindi)