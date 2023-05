केरल के कन्नूर जिले से मिला मंकीपॉक्स का दूसरा मामला, राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की पुष्टि

देश में मंकीपॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हो गई है और दूसरा कंफर्म केस भी केरल (Monkeypox Cases In kerala) में ही मिला है। राज्य के के स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक मंकीपॉक्स का दूसरा केस केरल के कन्नूर जिले में पाया गया है। दरअसल, विदेश से केरल पहुंचे एक युवक में संदिग्ध लक्षण महसूस हो रहे थे, जिसके कारण उसे कन्नूर के परियाराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। युवर के मंकीपॉक्स से संक्रमित होने की पुष्टि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर (जिला चिकित्सा अधिकारी) ने की थी।

"The second positive case of Monkey Pox in Kerala has been confirmed in Kannur District," confirms State Health Ministry — ANI (@ANI) July 18, 2022