कोलकाता में मौसम बदलते ही बढ़े एलर्जी और बुखार के मामले, लोगों में दिख रहे हैं ये लक्षण

लोगों में इंफ्लुएंजा के लक्षण दिखायी दे रहे हैं। वहीं रेस्पेरेटरी वायरस की वजह से भी लोगों को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं।

Seasonal Infections on rise in Kolkata: मौसम बदलने के साथ कोलकाता में मौसमी हेल्थ प्रॉब्लम्स और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शहर के अस्पतालों में ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनमें हल्का बुखार ( low-grade fever) , थकान (fatigue), बहती नाक ( runny nose) और गले में खराश (sore throat) जैसी समस्याएं दिखायी दे रही हैं। इसीलिए, लोगों को सावधान रहने और बीमार पड़ने से खुद को बचाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं, बुजुर्गों और क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों (people with co-morbidities) में श्वसन प्रक्रिया से जुड़ी समस्याएं बढ़ने का रिस्क अधिक होता है, इसीलिए उन लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है।

समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, मौसम में बदलाव का असर कोलकाता के लोगों में (Seasonal Infections on rise in Kolkata) दिखायी दे रहा है। लोगों में इंफ्लुएंजा के लक्षण (symptoms of influenza) दिखायी दे रहे हैं। वहीं रेस्पेरेटरी वायरस (respiratory viruses) की वजह से भी लोगों को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स दिख रही थीं। दरअसल, तापमान गिरने के साथ ही आरएसवी (respiratory syncytial virus) के लक्षण भी लोगों में दिखायी दे रहे हैं। खासकर रात के समय लोगों में ये लक्षण बढ़ जाते हैं।

क्यों बढ़ रही हैं सांस से जुड़ी बीमारियां ?

टेम्परेचर गिरने के अलावा प्रदूषण और त्योहारों के दौरान भीड़ जैसे कारणों से भी लोगों में वायरस फैल रहा है। वहीं, सर्दी-खांसी और छींकने के कारण भी वायरस का प्रसार एक-दूसरे तक हो रहा है। फ्लू में बुखार 3 दिनों तक रह सकता है और उसके बाद अन्य लक्षण दिखायी दे सकते हैं। इंफ्लुएंजा के मरीजों में हल्के बुखार के साथ खांसी, नाक बहने और बहुत अधिक थकान जैसे लक्षण भी दिखायी दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार दक्षिण कोलकाता के इलाकों में इस तरह के मामले अधिक देखे जा रहे हैं। वहीं, बच्चों में RSV और इंफ्लुएंजा के लक्षण दिखायी दे रहे हैं जबकि, बड़ों में इन दोनों के अलावा डेंगू और चिकनगुनिया के मामले भी देखे जा रहे हैं।

