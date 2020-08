Symptoms of Coronavirus: जब से कोरोनावायरस का कहर जारी हुआ है, तब से कोरोना से संक्रमित मरीजों में कई तरह के लक्षण सामने आए हैं। कुछ लक्षण बहुत माइल्ड हैं, तो कुछ बहुत गंभीर। इससे सही से इलाज करने में भी समस्या आती है। एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि इन लक्षणों को शोधकर्ताओं ने डिकोड करने में सफलता हासिल कर ली है। शोधकर्ताओं ने मनुष्यों में कोविड-19 के संभावित लक्षण के क्रम (Covid-19 symptoms Sequence decode) को डिकोड कर लिया है, जिसमें सबसे पहले बुखार, इसके बाद खांसी, मांसपेशियों में दर्द, और फिर जी मचलना या उल्टी और दस्त नजर आने लगता है। कोविड -19 लक्षणों (Symptoms of covid-19) के क्रम को जानने से एक यह फायदा हो सकता है कि रोगियों को तुरंत चिकित्सा में मदद मिल सकती है या फिर जल्द से जल्द सेल्फ आइसोलेशन को लेकर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 25,89,682, अब तक 49,980 लोगों की मौत

कोरोना के लक्षणों के क्रम को पहचानने से इलाज में होगी आसानी

फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार, लक्षणों (Symptoms of Coronavirus) के क्रम को पहचानने से डॉक्टरों को रोगियों के इलाज की योजना बनाने में मदद मिल सकती है और शायद इस बीमारी को शुरुआत में ही नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अमेरिका के साउदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध लेखक पीटर कुन ने कहा, “यह क्रम विशेष रूप से यह जानने को लेकर महत्वपूर्ण है कि हम कोविड -19 संक्रमण के लक्षण (Symptoms of covid-19 infection) की तरह होने वाले फ्लू जैसी बीमारियों के साइकिल को कब पार कर रहे हैं।” Also Read - रूस ने कोविड-19 वैक्सीन स्पूतनिक-वी का उत्पादन किया शुरू

कोविड-19 का उपचार (Treatment of Covid-19)

शोध के अन्य लेखक जोसेफ लार्सन ने कहा, “इससे कोविड-19 के उपचार के लिए अब बेहतर दृष्टिकोण उपलब्ध हैं, जिसे पहचान कर पहले ही मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है।” बुखार और खांसी अक्सर विभिन्न प्रकार की सांस की बीमारियों से जुड़े होते हैं, जिनमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (मर्स) और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) शामिल हैं। Also Read - कोरोना निगेटिव होने के बाद भी लोगों में कम हो रहा है ऑक्सीजन लेवल

हालांकि ऊपरी और निचले गेस्ट्रोइनेस्टाइनल ट्रैक्ट में लक्षणों को देखते हुए कोविड-19 की पहचान की जा सकती है। वैज्ञानिकों ने लिखा, ऊपरी गेस्ट्रोइनेस्टाइनल ट्रैक्ट (जी मचलना/उल्टी) निचले गेस्ट्रोइनेस्टिनल ट्रैक्ट (दस्त) से पहले प्रभावित होने लगती है, जो कि कोविड-19 का लक्षण (Symptoms of covid-19 in hindi) है और यह मर्स (MERS)और सार्स (SARS) से विपरीत है। शोधकतार्ओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एकत्र किए गए चीन में 55,000 से अधिक कोरोनावायरस मामलों के लक्षण घटना की दर को देखते हुए इस संक्रमण के लक्षणों के क्रम की भविष्यवाणी की।

कोरोनावायरस के सामने आए 3 नये लक्षण, इन्हें ना करें नजरअंदाज

ये है कोरोनावायरस का एक और नया लक्षण, रहें सतर्क

Symptoms of Corona and Flu: कोरोनावायरस के लक्षण और फ्लू के लक्षणों में यूं करें फर्क