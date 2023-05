School Reopening In Tamil Nadu: 1 नवंबर से इस राज्य में खुलने जा रहे हैं छोटे बच्चों के स्कूल, जारी की गयीं विशेष गाइडलाइंस

राज्य सरकार की तरफ से किंडरगार्टन, प्ले स्कूल और आंगनबाडी के सभी कर्मचारियों को एक नवंबर से पहले टीका लगवाने का निर्देश दिए गए हैं।

School Reopening In Tamil Nadu: कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच धीरे-धीरे स्कूल और कॉलेजों को खोलने की तैयारियां भी शुरू हो रही हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब एक और राज्य ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में 1 नवंबर से प्ले स्कूल (play schools) और किंडरगार्टन (kindergarten) फिर से खुलेंगे। यह घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (M.K. Stalin) ने गुरुवार के दिन की। (School Reopening In Tamil Nadu Update In Hindi)

स्कूल स्टाफ को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के निर्देश

मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से किंडरगार्टन, प्ले स्कूल (Paly School) और आंगनबाडी (Anaganbadi) के सभी कर्मचारियों को एक नवंबर से पहले कोरोना वायरस का टीका लगवाने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सभी निजी शिक्षण केंद्रों, सरकारी और निजी संगठित रोजगार शिविरों को भी अब से काम करने की अनुमति दी जाएगी।

डॉ. उमा माहेश्वरी, सामाजिक वैज्ञानिक और चेन्नई के एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "किंडरगार्टन और प्ले स्कूल फिर से खोलना अच्छा है। बच्चों को अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने की जरूरत है। हालांकि, हमें महामारी से बचाव के तरीकों को समाप्त होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह एक खतरनाक बीमारी है और यह महामारी वापस आ सकती है। इसलिए इन प्ले स्कूलों और किंडरगार्टन के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को नुकसान के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए और उसी अनुसार कार्य करना चाहिए।"

मंदिरों को पूरे सप्ताह खोलने की घोषणा

वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कुछ और दिशा निर्देश जारी किए गए जैसे-

रविवार से आम जनता के लिए समुद्र तटों पर जाने की अनुमति दी जाएगी और नवंबर से 100 लोगों की भागीदारी के साथ शादियों का आयोजन किया जा सकता है। सरकार ने बयान में कहा कि नवंबर से 50 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

राज्य में मंदिरों को सभी दिन खोलने की अनुमति दी है, जिन्हें पहले सिर्फ सोमवार-गुरुवार से ही खोलने की अनुमति दी गई थी। सप्ताहांत पर बंद मंदिरों के खिलाफ भाजपा ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि तस्माक शराब की दुकानें सभी दिन खुली रहती हैं।

हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा कि सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंध जारी रहेगा और साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार शाम एक बयान में कहा कि सभी होटल, रेस्तरां और बेकरी रात 11 बजे तक खुले रहेंगे।

(आईएएनएस)

