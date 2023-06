School Reopening In Kerala: कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच, सोमवार से खुलेंगे केरल के स्कूल

राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री, वी. शिवनकुट्टी ने मीडिया को बताया कि राज्य के सभी स्कूल कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने वाले समारोहों के साथ छात्रों का स्वागत करेंगे। (School Reopening In Kerala In India)

School Reopening In Kerala: कोविड संक्रमण की तीसरी लहर (Third Wave Of Coronavirus In India) की आशंका के बीच केरल राज्य में स्कूल 20 महीने के अंतराल के बाद सोमवार से खुलने जा रहे हैं। राज्य का शिक्षा विभाग बच्चों का स्कूलों में भव्य तरीके से स्वागत करने के लिए 'प्रवेसनोलस्वम' समारोह आयोजित करेगा। राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री, वी. शिवनकुट्टी ने मीडिया को बताया कि राज्य के सभी स्कूल कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने वाले समारोहों के साथ छात्रों का स्वागत करेंगे। (School Reopening In Kerala In India)

बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं अभिभावक

हालांकि, बड़ी संख्या में छात्रों के ऑफलाइन कक्षाओं से दूर होने की संभावनाएँ अधिक हैं क्योंकि राज्य में शनिवार को 7,427 ताजा कोविड-19 मामले और 358 मौतें दर्ज की गईं। कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं।

TRENDING NOW

तिरुवनंतपुरम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश नायर ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि मेरे बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में हैं और मैं नहीं चाहता कि वे ऑफलाइन कक्षाओं में जाए। राज्य में कोविड-19 अभी भी उच्च है, जहां ताजा मामले 7,427 को छू रहे हैं। मैं अपनी दोनों बेटियों को अभी स्कूल नहीं भेजूंगा। वहीं मंत्री ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। शिवनकुट्टी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि हमने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और बच्चों और अभिभावकों को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। (School Reopening In Kerala)

प्राथमिक छात्र और कक्षा 10 और 12 के छात्र सोमवार से अपने स्कूलों में भाग लेंगे, जबकि कक्षा 8, 9 और 11 के छात्र 15 नवंबर से कक्षाओं में भाग लेंगे। राज्य के शिक्षा विभाग ने 'थिरिके स्कूलिलकुआ' और 'बैक टू स्कूल' का नारा लगाया है।

मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक चरणों में शिक्षण पूर्ण रूप से नहीं होगा और बच्चों में आत्मविश्वास और सौहार्द पैदा करने के लिए मनोरंजन, खेल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि अधिक से अधिक छात्रों को स्कूलों में वापस लाने के लिए अभिभावक, शिक्षक संघों को भी विश्वास में लिया गया।

You may like to read

(आईएएनएस)

RECOMMENDED STORIES