Satish Kaushik Corona Positive: सीनियर फिल्म एक्टर और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक (Satish Kaushik) को कोरोना संक्रमण हो गया है। हाल ही में फिल्म ‘कागज़’ (Kaagaz) का निर्देशन करने वाले सतीश कौशिक ने खुद सोशल मीडिया पर एक इस बारे में जानकारी दी। सतीश ने एक ट्वीट किया और कहा कि वे अब होम क्वारंटाइन में हैं। (Satish Kaushik Corona Positive news in hindi) Also Read - Coronavirus in India: पिछले 100 दिनों में सबसे अधिक कोविड मामले आए सामने, 63 फीसदी केसेस केवल महाराष्ट्र में मिले

सतीश कौशिक ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘कृपया ध्यान दें, मुझे कोविड संक्रमित पाया गया है। इसीलिए, पिछले कुछ दिनों में मेरे सम्पर्क में आये सभी लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि वे इस तरफ ध्यान दें और अपना कोविड टेस्ट कराएं। मैं अब होम क्वारंटाइन में जा रहा हूं। आपके प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।’ वहीं, समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) ने भी बुधवार को सतीश के कोविड-19 पॉजिटिव होने की पु्ष्टि की। Also Read - कोरोना नियंत्रण के लिए PM मोदी का मुख्यमंत्रियों को आदेश, 'सेकेंड पीक' को काबू में करने के लिए उठाएं ज़रूरी कदम

रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को किया होम क्वारंटाइन

हाल ही में देश की सबसे चर्चित वेब सीरिज, स्कैम 1992 (Scam 1992) में अपनी दमदार भूमिका के लिए वाहवाही बटोरने वाले सतीश कौशिक ने कुछ दिनों पहले अपने शूटिंग सेट की एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में उन्होंने बताया था कि किस तरह शूटिंग के दौरान कोविड-19 से जुड़ी सारी सावधानियां बरतीं जा रहीं है। (Satish Kaushik Corona Positive)

View this post on Instagram A post shared by Satish Kaushik (@satishkaushik2178)

अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता कोरोना से संक्रमित

वहीं, बॉलीवुड और बंगाली अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। रितुपर्णा ने सोशल मीडिया पर खुद इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने ट्वीट किया, “मैंने कोविड-19 के लिए परीक्षण कराया तो पॉजिटिव निकली, लेकिन मैं आप सभी को सूचित करना चाहती हूं कि मैं ठीक महसूस कर रही हूं। कोई लक्षण नहीं है और अपने डॉक्टरों और अधिकारियों की सलाह पर आवश्यक प्रोटोकॉल और सावधानियों का पालन कर रही हूं।”

सेनगुप्ता ने कहा कि वह इस समय सिंगापुर में हैं और एक रिकवरी सेंटर पर क्वारंटीन में हैं।

View this post on Instagram A post shared by Rituparna Sengupta (@rituparnaspeaks)

(स्रोत-आईएएनएस)