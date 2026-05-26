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5 या 10 नहीं सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा महिलाओं को सेनेटरी पैड, खरीदने से पहले पढ़ें पूरी डिटेल्स

बाजार में अब तक महिलाओं के पीरियड्स के लिए जो भी सैनेटरी पैड मौजूद हैं, उनकी कीमत 5 से 10 रुपये प्रति पैड आती है। लेकिन केंद्र सरकार की एक खास पहल के तहत महिलाओं को सिर्फ 1 रुपये में सैनेटरी पैड मिल सकेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में-

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 26, 2026 7:32 AM IST

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अब पैड खरीदने के लिए सिर्फ 1 रुपये खर्च करने होंगे।

देश में सभी महिलाओं को सस्ते और अच्छे सेनेटरी पैड मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार ने एक खास योजना की शुरुआत की है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें महिलाओं को 1 सैनेटरी पैड के लिए अब 5 या 10 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 1 रुपये खर्च करने होंगे। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को पीरियड्स के दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उन्हें सस्ती दर पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी में कहा गया है कि केंद्र सरकार की जन औषधि सुगम योजना के तहत महिलाओं को सिर्फ 1 रुपये प्रति पैड की दर से सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। यह पैड देश के किसी भी कोने में मौजूद भारतीय जनऔषधि केंद्रों पर मिलते हैं।

क्या है इस योजना का उद्देश्य

  1. सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सस्ते और सुरक्षित सैनिटरी पैड बहुत की कम पैसों में उपलब्ध करवाना है। ताकि ग्रामीण से लेकर शहरी भारत में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान गंदे कपड़े या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल न करना पड़े।
  2. यह योजना मुख्य रुप से ग्रामीण भारत में रहने वाली गरीब महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। ताकि उन्हें पीरियड्स के दौरान कम कीमत में सैनेटरी पैड और सफाई की सुविधा मिल सके।
  3. इसके साथ ही इस योजना का उद्देश्य पीरियड्स से जुड़े मिथकों और ग्रामीण क्षेत्र में पीरियड्स को लेकर फैलने वाले भ्रम को खत्म करना है। इससे महिलाओं की परेशानी को कम किया जा सकेगा।

सैनेटरी पैड को हर 5 से 6 घंटे पर बदलना चाहिए। सैनेटरी पैड को हर 5 से 6 घंटे पर बदलना चाहिए।

1 रुपये में मिलेगा सैनेटरी पैड

बाजार में आमतौर पर महिलाओं को एक सैनेटरी पैड को खरीदने के लिए 5 से 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाले यह पैड सिर्फ 1 रुपये में खरीदे जा सकेंगे। इससे पीरियड्स के दौरान महिलाओं का पैड खरीदना और इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाएगा।

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1 रुपये वाला सैनेटरी पैड कहां से खरीद सकते हैं?

आप अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र से यह पैड खरीद सकते हैं। महिलाएं अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में मौजूद जनऔषधि केंद्रों से इन पैड्स को खरीद सकते हैं और पीरियड्स में इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको जनऔषधि केंद्र खोजने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स का इस्तेमालकर सकते हैं।

  1. जन औषधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. अपने शहर या पिनकोड के जरिए नजदीकी केंद्र सर्च करें

क्यों जरूरी है सैनिटरी हाइजीन?

डॉक्टरों के मुताबिक खराब या अस्वच्छ कपड़े इस्तेमाल करने से संक्रमण, स्किन एलर्जी और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सस्ते और सुरक्षित सैनिटरी पैड महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि महिलाओं की सेहत और स्वच्छता देश के विकास से सीधे जुड़ी है। इसी वजह से जन औषधि योजना के जरिए कम कीमत में जरूरी हेल्थ प्रोडक्ट महिलाओं को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हर महिला को पीरियड्स के दौरान सैनेटरी पैड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More