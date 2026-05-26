5 या 10 नहीं सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा महिलाओं को सेनेटरी पैड, खरीदने से पहले पढ़ें पूरी डिटेल्स

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 26, 2026 7:32 AM IST
देश में सभी महिलाओं को सस्ते और अच्छे सेनेटरी पैड मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार ने एक खास योजना की शुरुआत की है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें महिलाओं को 1 सैनेटरी पैड के लिए अब 5 या 10 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 1 रुपये खर्च करने होंगे। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को पीरियड्स के दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उन्हें सस्ती दर पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी में कहा गया है कि केंद्र सरकार की जन औषधि सुगम योजना के तहत महिलाओं को सिर्फ 1 रुपये प्रति पैड की दर से सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। यह पैड देश के किसी भी कोने में मौजूद भारतीय जनऔषधि केंद्रों पर मिलते हैं।
सैनेटरी पैड को हर 5 से 6 घंटे पर बदलना चाहिए।
बाजार में आमतौर पर महिलाओं को एक सैनेटरी पैड को खरीदने के लिए 5 से 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाले यह पैड सिर्फ 1 रुपये में खरीदे जा सकेंगे। इससे पीरियड्स के दौरान महिलाओं का पैड खरीदना और इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाएगा।
आप अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र से यह पैड खरीद सकते हैं। महिलाएं अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में मौजूद जनऔषधि केंद्रों से इन पैड्स को खरीद सकते हैं और पीरियड्स में इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको जनऔषधि केंद्र खोजने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स का इस्तेमालकर सकते हैं।
डॉक्टरों के मुताबिक खराब या अस्वच्छ कपड़े इस्तेमाल करने से संक्रमण, स्किन एलर्जी और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सस्ते और सुरक्षित सैनिटरी पैड महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि महिलाओं की सेहत और स्वच्छता देश के विकास से सीधे जुड़ी है। इसी वजह से जन औषधि योजना के जरिए कम कीमत में जरूरी हेल्थ प्रोडक्ट महिलाओं को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हर महिला को पीरियड्स के दौरान सैनेटरी पैड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।