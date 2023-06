Booster Dose Before Travelling Abroad: विदेश यात्रा से पहले किन शर्तों पर मिलेगी बूस्टर डोज, किन लोगों को मिलेगी वैक्सीन,पढ़ें स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी निर्देश

कोरोना की बूस्टर डोज लेने के बाद विदेश यात्रा करने से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद लोगों में उलझन का माहौल देखा जा रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और कौन-सी औपचारिकताएं पूरी करनी हैं।

Rules Related To Booster Dose Before Travelling Abroad: विदेश यात्रा करने वाले लोगों को अब बूस्टर डोज लेने के लिए 9 महीनों का इंतजार नहीं करना होगा बल्कि अब 3 महीनों से भी कम समय यानि 90 दिनों में ही लोगों को बूस्टर डोज दी जा सकेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं।बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने देश से बाहर जाने के इच्छुक लोगों को यात्रा से पहले कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने से जुड़े नियमों में बड़ी राहत दी है। केंद्र की तरफ से कोविड वैक्सीन की सेंकेंड डोज और बूस्टर डोज के बीच के अंतर को कम कर दिया गया है। जिसके बाद विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे लोगों को 9 महीने की बजाय केवल 90 दिन बाद ही बूस्टर डोज मिलने की खबर से खुशी हुई है। वहीं, अब इसी विषय से जुड़ी नयी उलझनें और परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं। (Covid booster shot for foreign travel)

कोरोना की बूस्टर डोज लेने के बाद विदेश यात्रा करने से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद लोगों में उलझन (Covid-19 booster dose vaccination) COVID-19 Vaccine Boosters का माहौल देखा जा रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और कौन-सी औपचारिकताएं पूरी करनी हैं।

क्या बूस्टर डोज लेने से पहले करनी होंगी ये औपचारिकताएं पूरी

मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई महानगरपालिका या बीएमसी (BMC) इस विषय पर विचार कर रही है कि लोगों को कोविड बूस्टर डोज देने से पहले किस तरह की बातों को ध्यान में रखा जाए। बताया जा रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बूस्टर डोज देने से पहले लोगों की विदेश यात्रा से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा लोगों को अपने यात्रा विवरण पेश करने और विदेश यात्रा के कारण भी बताने पड़ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स कुछ विशेष कारणों से विदेश यात्रा करने वालों को ही बूस्टर डोज लगा सकते हैं और इसीलिए वे यात्रियों से विवरण मांग सकते हैं। (booster dose for travellers)

वहीं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार या बीएमसी या वैक्सीनेशन से जुड़ी इकाइयों द्वारा अभी तक इस विषय पर कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

You may like to read

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन लोगों को दी बूस्टर डोज लेने की अनुमति

बता दें कि 12 मई को केंद्र सरकार ने भारत से बाहर जाने के लिए लोगों को एंटी-कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज यानि बूस्टर डोज जल्दी लेने की अनुमति दी। सरकार की तरफ से घोषणा की गयी कि लोगों को अब एहतियाती डोज लेने के लिए 90 दिनों का ही इंतजार करना होगा ना कि 9 महीनों का। इस घोषणा के एक दिन बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बयान दिया गया कि, जो लोग पढ़ाई, नौकरी, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने, द्विपक्षिय औपचारिकताओं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन्हें बूस्टर डोज लगायी जाएगी। (rules for Covid booster shot)

यह भी पढ़ें-

Booster Dose Side-Effects: कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने पर दिखायी दे सकते हैं गम्भीर साइड-इफेक्ट्स, जानें क्या हो सकता इसका अर्थ

12-14 वर्ष के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए सीएम योगी का खास निर्देश, कहा तेजी से किया जाए टीकाकरण