Post-Covid Depression In Elderly: कोरोना काल में क्यों बढ़ रहा है बुजुर्गों में अकेलापन और मानसिक समस्याएं ?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, पोस्ट-कोविड समय में बुजुर्गों में तेजी से कम होती मेमरी के साथ-साथ अकेलेपन और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से भी जूझना पड़ा। (Risk Of Post-Covid Depression In Elderly )

Risk Of Post-Covid Depression In Elderly : कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आने का खतरा जहां बुज़ुर्गों में काफी अधिक बताया गया है वहीं, कोविड-19 रिकवरी के बाद भी बुज़ुर्गों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक्सपर्ट्स के अनुसार, पोस्ट-कोविड समय में बुजुर्गों में तेजी से कम होती मेमरी के साथ-साथ अकेलेपन और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से भी जूझना पड़ा। यह खुलासा किया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ( King George’s Medical University) लखनऊ में जेरियाट्रिक मेडिसिन (HoD geriatric medicine )के एचओडी कौसर उस्मान (Prof Kauser Usman) ने। डॉ. उस्मान का कहना है कि, जीवन साथी का साथ छूटने और लम्बे समय तक कोविड से गुज़रने के बाद इन बुज़ुर्गों में कमजोर चेस्ट और मेमरी लॉस जैसे कारकों से उनकी परेशानियां बहुत अधिक बढ़ गयीं। (Risk Of Post-Covid Depression In Elderly In Hindi)

बुज़ुर्गों में बढ़ी पोस्ट कोविड डिप्रेशन की समस्या

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. उस्मान ने बताया कि, कई बुजुर्ग मरीज ओपीडी में आते हैं तो कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनका कोई अपना शहर में नहीं है, उनके बच्चे दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं। ऐसे में इन बुजुर्गों के लिए अकेलापन महसूस करने की संभावना सबसे अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े दर्शाते हैं कि,

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में कुल 2.38 लाख मामलों में 33 फीसदी (79,099) 50 साल से अधिक उम्र के लोग थे।

कुल मिलाकर, 50 वर्ष की आयु के बीच 42,649 लोगों और 60 वर्ष से ऊपर के 36,450 लोगों ने कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया।

1 जनवरी, 2020 से, 50 से 60 वर्ष की आयु के 723 और 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,378 लोगों की कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद मृत्यु हो गई।

परिवार और समाज की मदद महत्वपूर्ण

डॉक्टर ने कहा कि बढ़ती उम्र से जुड़ी तकलीफों के अलावा , कोविड के बाद के दौर में बुजुर्ग लोगों को बाहरी दुनिया में दुर्गमता और कुछ मामलों में कमजोर फेफड़े के कारण अवसाद और साथी के छोड़ जाने का दर्द का सामना करना पड़ा है। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चों या पड़ोसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्ग अकेले न रहें।

(आईएएनएस)

