कोरोना के कारण भारत में बढ़ा टीबी सहित अन्य कई बीमारियों का खतरा, स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ा गम्भीर असर

इस श्वेत पत्र के मुताबिक, कोविड-19 महामारी ने भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व तनाव पैदा कर दिया है, जिससे अन्य संक्रामक रोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनके फैलने का खतरा बढ़ गया है।

Risk of other diseases and Covid: कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत की स्वास्थ्य प्रणाली (India's healthcare system) बुरी तरह प्रभावित हुई है और देश में कई बीमारियों के मरीज़ों की संख्या में बढ़ोतरी और स्थिति गम्भीर होने के आसार हैं। यह दावा किया गया है फिक्की-एल्सेवियर (FICCI-Elsevier report) द्वारा शनिवार को जारी एक श्वेत पत्र में। इस श्वेत पत्र के मुताबिक, कोविड-19 महामारी ने भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व तनाव पैदा कर दिया है, जिससे अन्य संक्रामक रोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनके फैलने का खतरा बढ़ गया है। कोविड के अलावा, भारत में टीबी जैसे संक्रामक रोगों का बोझ अधिक है, जो देश में हर मिनट लगभग एक व्यक्ति की जान लेता है। (risk of other diseases and Covid )

बढ़ सकती है टीबी से होने वाली मृत्युदर

संक्रामक रोगों पर फिक्की के कार्यकारी समूह और एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा श्वेत पत्र, इस प्रकार अन्य संक्रमणों और उनके बाद से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति विकसित करने का आह्वान किया है। कागज से पता चला है कि पता लगाने, निदान और उपचार में देरी से वयस्कों में कोविड के दौरान तपेदिक के कारण लगभग 20 प्रतिशत अधिक मौतें हो सकती हैं।

यह नोट किया गया कि महामारी ने एचआईवी (HIV) के मामलों की संख्या में कमी और इलाज तक पहुंच वाले बच्चों और किशोरों में कमी के संदर्भ में पिछले वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को उलट दिया है। मॉडल अगले पांच वर्षों में एचआईवी के कारण 10 प्रतिशत अधिक मौतों का अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा, महामारी के कारण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों को भी निलंबित कर दिया गया था और परिणामस्वरूप, अनुमानित 20-22 लाख शिशुओं को टीका नहीं लगाया गया। जिससे बच्चों में भी कई बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है।

नहीं मिल रहीं स्क्रीनिंग और टेस्ट जैसी सुविधाएं

फिक्की स्वस्थ भारत टास्क फोर्स के अध्यक्ष, ब्रिगेडियर डॉ अरविंद लाल ने कहा, "नए, मौजूदा और फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों को दुनिया भर में सभी मौतों में से एक-चौथाई का कारण माना जाता है। महामारी के दौरान कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि ने प्रभावित रोगियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की प्राथमिकता को स्थानांतरित कर दिया, गैर-कोविड रोगों वाले रोगियों की देखभाल को गंभीर रूप से प्रभावित किया।"

उन्होंने कहा, "स्क्रीनिंग, केस की पहचान, पुनर्वास और रेफरल सिस्टम में व्यवधान के परिणामस्वरूप अन्य संक्रामक रोगों के साथ-साथ गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के निदान में काफी कमी आई है।"

(आईएएनएस)

