New Coronavirus Mutant in India: देश में एक बार फिर से कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत में अब न्यू कोरोना म्यूटेंट के करीब 400 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिटेन के कोरोनावायरस वैरिएंट (New Coronavirus Variant) ने 400 लोगों को संक्रमित किया है। 4 मार्च तक देश में इन वैरिएंट्स से संक्रमित लोगों के 242 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन अब 2 हफ्ते में ही इनमें 158 की वृद्धि हो गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “देश में कोविड-19 के ब्रिटेन (New Coronavirus Variant UK), दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में मिले वैरिएंट के कुल 400 मामले सामने आए हैं।” Also Read - बहुत जल्द इस राज्य में 18 से 45 वर्ष के लोगों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, बन रही है वैक्सीनेशन की योजना

भारत में न्यू कोरोनावायरस म्यूटेंट (New coronavirus mutant in india in Hindi)

नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) के साथ 10 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की एक जीनोमिक कंसोर्टियम स्थापित की गई है, जो पॉजिटिव आए यात्रियों के नमूनों की जीनोमिक सिक्वेसिंग कर रही है। यह खबर तब आई है, जब महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों (Corona cases in Maharashtra) में जमकर बढ़ोतरी हो रही है। यहां तक कि देश के कुल दैनिक मामलों में 63 फीसदी मामले इस एक राज्य के ही हैं। गुरुवार को देश में पिछले 24 घंटों में 35,871 नए मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले 6 दिसंबर को 36,011 मामले दर्ज हुए थे। Also Read - Coronavirus in India: पिछले 100 दिनों में सबसे अधिक कोविड मामले आए सामने, 63 फीसदी केसेस केवल महाराष्ट्र में मिले

गुरुवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 16,620 नए मामले (Coronavirus cases in india in hindi) दर्ज हुए, जो दैनिक मामलों के 63.21 प्रतिशत है। इसके बाद, केरल में 1,792 और पंजाब में 1,492 नए मामले सामने आए। इस समय देश में 8 राज्य ऐसे हैं, जहां दैनिक नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा हैं। फिलहाल देश में देश में कोरोनावायरस के सक्रिय मामले 2,52,364 हो गए हैं, जो एक दिन पहले से 17,958 ज्यादा हैं। Also Read - Section 144 imposed in Noida: कोरोना के कारण नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, जानिए किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

Coronavirus in India: पिछले 100 दिनों में सबसे अधिक कोविड मामले आए सामने, 63 फीसदी केसेस केवल महाराष्ट्र में मिले

स्रोत: (IANS Hindi)