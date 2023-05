कोविड के बाद बढ़े डायबिटीज के मामले, इन वजहों से भी बढ़ता है इस बीमारी का रिस्क

एक नयी स्टडी के अनुसार, भारत के बेंगलुरू शहर में कोरोना महामारी के बाद डायबिटीज और प्री-डायबिटीज के मामलों में बढ़ोतरी देखी गयी।

Causes Of Increasing Cases Of Diabetes : डायबिटीज एक उभरती हुई स्वास्थ्य समस्या है जिससे रोकने के प्रयास दुनियाभर में किए जा रहे हैं। यह एक प्रकार का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो शरीर में इंसुलिन के पर्या्प्त उत्पादन ना होने और इंसुलिन का सही तरीके का इस्तेमाल ना कर पाने की स्थिति से जुड़ा हुआ है। डायबिटीज में पीड़ित व्यक्ति के शरीर में खून में ग्लूकोज का स्तर असंतुलित तरीके से बढ़ जाता है जो कई प्रकार की गम्भीर समस्याओं और अन्य बीमारियों का रिस्क बढ़ा सकता है। डायबिटीज की वजह से हार्ट डिजिजेज और कम उम्र में ही आंखों की रोशनी चली जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए, दुनियाभर में एक्सपर्ट्स द्वारा डायबिटीज की रोकथाम के लिए लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और उन स्थितियों से बचने की सलाह दी जाती है जिनसे डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है।

बेंगलुरू के लोगों में इन वजहों से बढ़ रहा है डायबिटीज

एक नयी स्टडी के अनुसार, भारत के बेंगलुरू (Bengaluru) शहर में कोरोना महामारी के बाद डायबिटीज और प्री-डायबिटीज के मामलों में बढ़ोतरी देखी गयी। वहीं, डायबिटीज से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन्स में भी इजाफा देखा गया। सितंबर 2019 से अक्टूबर 2022 की अवधि तक यह रिसर्च की गयी जिसमें 50 हजार से अधिक बेंगलुरूवासियों का सर्वे किया गया। स्टडी के दौरान देखा गया कि, लॉकडाउन के दौरान कई कारणों से लोगों में डायबिटीज का रिस्क बढ़ गया। इनमें से जो प्रमुख कारण हैं वो इस प्रकार हैं-

लॉकडाउन में घर पर रहते हुए लोगों का सुस्त हो जाना और एक्सरसाइज की कमी।

मेंटल स्ट्रेस जैसी मानसिक परेशानियां

कोविड-19 इंफेक्शन

बार-बार हॉस्पिटल में भर्ती होना

स्टडी के दौरान देखा गया कि कोविड महामारी के बाद डायबिटीज के मामलों में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई वहीं, प्री-डायबिटीज के मामलों में 10 प्रतिशत का इजाफा देखा गया। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात रही कि 20 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोगों में डायबिटीज का खतरा सबसे अधिक देखा गया। 21 साल से अधिक उम्र वाले युवाओं में डायबिटीज का रिस्क 15 प्रतिशत तक अधिक रहा।

जानकारों के अनुसार, महामारी के दौरान लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत अधिक बदलाव आए, तनाव बढ़ गया और वायरस की चपेट में आने वाले लोगों में भी ब्लड शुगर लेवल में बढ़ोतरी हुई है।

डायबिटीज बढ़ने के अन्य प्रमुख कारण

कसरत ना करना ।

लगातार बैठकर काम करना।

बिंज इटिंग या अनाप-शनाप खाते रहना।

सुबह नाश्ता ना करने की आदत।

देर रात तक जागना या नाइट शिफ्ट करना।

अनहेल्दी इटिंग हैबिट्स जैसे-तली हुई चीजें खाना, अधिक मीठा खाना, हाई-कार्ब फूड्स खाना।

