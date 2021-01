Moradabad Ward Boy Death in Hindi: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद (Moradabad UP) में एक 46 वर्षीय सरकारी अस्पताल के कर्मचारी या वॉर्ड ब्वॉय (Ward Boy) महिपाल सिंह (Mahipal Singh) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसकी मौत कोविड वैक्सीन (Covishield vaccine) लगवाने से नहीं, बल्कि ‘कार्डियोपल्मोनरी डिजीज’ (cardiopulmonary disease) के कारण कॉर्डियोजेनिकशॉक/सेप्टिसेमि शॉक की वजह से हुई थी। गौरतलब है कि कोविड वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) लगवाने के 24 घंटे बाद रविवार शाम को स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई थी। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि उसकी मौत का टीकाकरण (Deaths due to Corona vaccine) से कोई लेनादेना नहीं है। Also Read - Pfizer Vaccine: ऑस्ट्रेलिया ने फाइजर टीकाकरण के बाद नॉर्वे में हुई मौतों पर मांगी जानकारी

वैक्सीन से नहीं सांस फूलने, सीने में अकड़न से हुई वॉर्ड ब्वॉय की मौत

सीने में अकड़न और सांस फूलने की शिकायत (Breathing problem in hindi) के बाद वार्ड ब्वॉय महिपाल सिंह की मौत हो गई। उनके परिवार के अनुसार, वह टीका लेने से पहले अस्वस्थ थे। मृतक के बेटे ने संवाददाताओं को बताया कि टीकाकरण (Vaccination) से पहले वह अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन टीका (Vaccine) लगवाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। Also Read - AIMS निदेशक ने दिया भरोसा, कहा- "Covishield और Covaxin दोनों ही सुरक्षित, खतरे की बात नहीं"

महिपाल सिंह (Ward Boy Mahipal Singh) के बेटे विशाल ने कहा, “मेरे पिता दोपहर 1.30 बजे के आसपास टीकाकरण केंद्र से बाहर आए। मैं उन्हें घर ले आया। उनकी सांस फूल रही थी और उन्हें खांसी आ रही थी। उन्हें थोड़ा बहुत निमोनिया, सामान्य खांसी और जुकाम था, लेकिन घर लौटने के बाद उनकी हालत काफी (Moradabad Ward Boy Death) बिगड़ गई।” Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,05,71,773 अब तक 1,52,419 लोगों की मौत

मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.सी. गर्ग ने संवाददाताओं से कहा, “धर्मपाल की मौत का टीकाकरण से संबंध नहीं है। उन्होंने शनिवार को भी रात की ड्यूटी की थी और कोई समस्या नहीं थी।” एक प्रेस विज्ञप्ति में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उसने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान (Coronavirus vaccination campaign) के पहले दिन शनिवार को 22,643 लोगों को टीका लगाया। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण (Coronavirus vaccination in UP) का अगला दिन शुक्रवार, 22 जनवरी है।

AIIMS के सुरक्षा गार्ड में भी दिखे थे कई साइड एफेक्ट्स

वहीं दिल्ली में भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में एक 22 वर्षीय सुरक्षा गार्ड को कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कई तरह की समस्याएं हुई थीं। उसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया गया था। टीके का पहला शॉट लगने के बाद उसे सिरदर्द, शरीर में दाने, सांस लेने में तकलीफ और दिल की धड़कन का तेज होने जैसे लक्षण महसूस हुए थे। वैक्सीन लेने के आधे घंटे बाद ही वॉर्ड ब्वॉय में ये लक्षण दिखने लगे थे। हालांकि, अब उसकी स्थिति सामान्य है।

UP के मुरादाबाद में Covishield वैक्सीन लेने से वार्ड बॉय की मौत, डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक