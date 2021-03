Co-WIN वेब पोर्टल के अलावा आरोग्‍य सेतु एप से भी वैक्‍सीन के लिए रजिस्‍ट्रेशन (Aarogya Setu App for corona vaccine) किया जा सकता है।

भारत में 60 साल की उम्र से अधिक के लोगों और 45 साल की उम्र से (जिन्‍हें कोबोरबिडिटी है) अधिक के लोगों को कोरोना वैक्‍सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में टीका लगना बीते 1 मार्च से शुरू हो चुका है। 1 मार्च से शुरू हुए कोरोना वैक्‍सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में सरकार ने 10 करोड़ लोगों को वैक्‍सीन लगाने का टारगेट सेट किया गया है। हालांकि इनमें से 29 लाख लोगों ने पहले दिन ही वैक्‍सीन के लिए रजिस्‍टर कर दिया था। दूसरे वैक्‍सीनेशन चरण को आसान बनाने और लोगों तक जल्‍द से जल्‍द वैक्‍सीन पहुंचाने के लिए इस बार सरकार ने भारी संख्‍या में प्राइवेट अस्‍पतालों को भी शामिल किया है। जो भी लोग वैक्‍सीन के लिए योग्‍य हैं उन्‍हें बस पोर्टल पर रजिस्‍ट्रेशन करना है और वैक्‍सीन की डिटेल आपके मोबाइल नंबर पर आ लाएगी। लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि Co-WIN वेब पोर्टल के अलावा आरोग्‍य सेतु एप से भी वैक्‍सीन के लिए रजिस्‍ट्रेशन (Aarogya Setu App for corona vaccine) किया जा सकता है। जी हां, http://www.cowin.gov.in के अलावा आप Co-Win 2.0 पोर्टल और आरोग्‍य सेतु एप (Aarogya Setu App) के द्वारा भी वैक्‍सीन के लिए खुद का रजिस्‍ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार ने इस एप में कोविन को लिंक कर दिया है ताकि प्रोसेस आसान हो पाए। Also Read - COVID-19 vaccination in Uttar Pradesh: उत्‍तर प्रदेश के इन अस्‍पतालों में लगेगी कोरोना वैक्‍सीन, यहां देखिए पूरी लिस्‍ट

आरोग्‍य सेतु एप से ऐसे रजिस्टर करें वैक्‍सीन (Follow the steps below to register for vaccination via Aarogya Setu)

1. अपने फोन में आरोग्‍य सेतु एप (Aarogya Setu App) को डाउनलोड करें।

2. चेक करें कि आपका कोविड स्‍टेटस सही दिख रहा है या नहीं।

3. अब एप के होमपेज में राइट साइड में देखें आपको ‘CoWIN’ दिखेगा।

4. ‘CoWIN’ पर क्लिक करने पर आपको 4 ऑप्‍शन दिखेंगे। Vaccine Information, Vaccination (Login/Register), Vaccination Certificate और Vaccination Dashboard.

5. अब आपको Vaccination (Login/Register) में जाकर “Register Now” पर क्लिक करें।

6. अब अपना मोबाइल नंबर डालें और “proceed to verify” पर क्लिक करें।

7. अब OTP डालें और फिर से “proceed to verify” पर क्लिक करें।

8. एक बार जब नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपको अपना कोई फोटा वाला आईडी कार्ड अपलोड करना होगा। यहां आपको अपना पूरा नाम डालना होगा। साथ ही आपको अपना लिंग, जन्‍म‍तिथि जैसी चीजें भरनी होंगी। आप अपने आरोग्‍य सेतु एप से 4 लोगों का रजिस्‍ट्रेशन कर सकते हैं।

9. अब यहां आपको वैक्‍सीन के लिए अपनी योग्‍यता का प्रमाण देना होगा। 60 साल से ऊपर के लोग वैक्‍सीन लेने योग्‍य हैं। जिनकी उम्र 45 से 59 साल के बीच में हैं उन्‍हें डॉक्‍टर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जिसमें लिखा हो कि वो कोमोरबिडिटी के शिकार हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 20 बीमारियों को कोमोरबिडिटी (comorbidities) की लिस्‍ट में रखा है।

10. एक बार जब रजिस्‍ट्रेशन हो जाएगा तो आपको अपाइंटमेंट डिटेल के साथ SMS मिलेगा।