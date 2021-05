Delhi Oxygen Crisis in Hindi: अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) का कहना है कि वह कोविड की दूसरी लहर के बीच राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से परेशान हैं, और उन्होंने खुद शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर (Raveena Tandon on Delhi Oxygen Crisis) भेजने का फैसला लिया है। रवीना ने ऑक्सीजन सेवा ‘ऑन द व्हील्स मुंबई टू दिल्ली’ नामक एक पहल शुरू की है, जहां वह अपने गैर-लाभकारी संगठन रुद्र फाउंडेशन के माध्यम से राजधानी में ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रही हैं। Also Read - डीजीसीआई ने डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी

दिल्ली लगभग सांस लेने के लिए हांफ रही है

उन्होंने कहा, "बस अपने चारों ओर देखें, क्या आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है या केवल बैठकर ट्वीट करने की जरूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली लगभग सांस लेने के लिए हांफ रही है और यह पहल है मेरे जैसे सोचने वाले कुछ लोगों की।"

उन्होंने कहा, "मैंने अभी तक जरूरतमंद लोगों के लिए 300 सिलेंडर्स को पहुंचाया है, बाकी के लिए हम राशि एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वह हमारे दोस्त हों या कोई और जिनके पास अतिरिक्त पैसा है। हम लोगों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, आम आदमी आगे आकर दान करें। इस समय, हर किसी को आपातकाल के लिए बचाने की जरूरत है, जिसका वे सामना कर सकते हैं।"

दिल्ली में न केवल ऑक्सीजन की कमी (Raveena tandon on Delhi Oxygen Crisis in Hindi) है, बल्कि लोगों को चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक कीमतों का भुगतान करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। इस पर बात करते हुए अभिनेत्री कहती हैं, “चाहे वह एंबुलेंस हो या अस्पताल, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, सांद्रता, जितना पैसा वसूला जा रहा है, वह हास्यास्पद है। इन चीजों की सख्त जरूरत वाले लोग हताश होते हैं। हालांकि, वह कहती हैं कि उनकी इस पहल के लिए उन्हें काफी मदद मिली है। वह कहती हैं, “मुझे बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है।”

स्रोत: (IANS Hindi)