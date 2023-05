मुंबई आने वाले सभी विदेशी यात्रियों को कराना होगा RT-PCR Covid Test,लागू होंगे ये नियम भी

बीएमसी (BMC) द्वारा मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दिया गया है।

RT-PCR Covid Test Mandatory At Mumbai Airport: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई (Mumbai) आने वाले लोगों के लिए नयी नियमावली की घोषणा की गयी है। अब मुंबई आने वाले सभी विदेशी यात्रियों को अनिवार्य रूप से एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई महानगर पालिका यानि बीएमसी (Bbrihanmumbai Municipal Corporation) द्वारा मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) पर आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दिया गया है। बीएमसी की नयी गाइडलाइंस में आरटी-पीसीआर टेस्ट की बात भी कही गयी है। मिली जानकारी के मुताबिक, सप्ताहभर पहले जारी की गयी गाइडलाइंस को सोमवार से लागू हो गए हैं और अब एयरपोर्ट पर यात्रियों को इन नियमों का पालन करना होगा। (RT-PCR Covid Test Mandatory At Mumbai Airport In Hindi)

संक्रमित यात्रियों को रहना होगा क्वारंटाइन

नये आदेश में कहा गया है कि रैपिड आरटी-पीसीआर जांच में संक्रमित पाए जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को हवाई अड्डे पर ही नियमित आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। यदि टेस्ट के दौरान कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है तो उनके सैम्पल्स को तुरंत जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा और यात्री को क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा।

बता दें कि मुंबई महानगर पालिका मुंबई शहर में संभावित कोविड की तीसरी लहर (Third wave of coronavirus in Mumbai) से बचाव के लिए एहतियातन कई बड़े कदम उठाने की घोषणा कर चुकी है। इसी के तहत कुछ समय पहले मुंबई आने वाले विदेशी यात्रियों को 7 दिनों के होम क्वारंटाइन (Home Quarantine) की घोषणा की गयी थी। लेकिन, अब महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य के अन्य हिस्सों से मुंबई आ रहे लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यमों जैसे बस और ट्रेनों में यात्रा करने से भी मना कर दिया गया है। साथ ही नयी गाइडलाइंस के तहत टेस्टिंग और क्वारंटाइन जैसे नियमों का पालन भी करना होगा (RT-PCR Covid Test Mandatory At Mumbai Airport)

