बॉलीवुड के सुपर पॉवर कपल करीना कपूर खान (Kareena Kaapor Khan) और सैफ अली खान दुनिया के बेस्‍ट कपल में से एक माने जाते हैं। 21 फरवरी को ही करीना और सैफ दूसरी बार पेरेंट्स बने थे। करीना कपूर को मां बने हुए एक महीने से ज्‍यादा हो चुका है लेकिन उन्‍होंने न ही अभी तक अपने बेबी की फोटो शेयर की है और न ही अभी तक नाम बताया है। हालांकि सैफीना के फैन्‍स दूसरे बेबी (Kareena Kaapor Khan second baby photo) की फोटो देखने को बेकरार हैं, लेकिन करीना कपूर ने अभी तक अपने दूसरे बेबी की फोटो शेयर नहीं की है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग तब अचानक से करीना कपूर खान को सर्च करने लगे जब दिग्‍गज एक्‍टर और करीना के पिता रणधीर कपूर ने अपने दूसरे नाती की फोटो शेयर कर दी। दरअसल एक्‍टर रणधीर कपूर ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो कोलाज शेयर किया (Randhir Kapoor Mistakenly shares kareena kapoor new born baby photo in hindi) जिसमें उसकी खुद की फोटो के साथ तैमूर अली खान और करीना के दूसरे बेबी की फोटो थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही करीना कपूर के पिता रणधीर कपूर ने इसे डिलीट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ये एक फेक फोटो थी इसलिए इसे जल्‍द ही डिलीट कर दिया गया। Also Read - विराट कोहली और अभिषेक बच्चन से सीखें अच्छे पिता बनने के गुर, इन 6 'इंडियन सुपर डैड्स' ने पेश किए पैरेंटिंग के नये उदाहरण

5 अप्रैल को थी फोटो शेयर

अगर आपने भी देखा हो कि रणधीर कपूर ने 5 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम पर एक कोलाज शेयर किया था जिसमें उनकी खुद की फोटो के साथ एक तरफ तैमूर की फोटो दिख रही थी और दूसरी तरफ एक न्यू बॉर्न बेबी नज़र आ रहे थे। हालांकि दोनों का चेहरा काफी हद मिल रहा था। भले ही रणधीर कपूर ने इस फोटो को थोड़ी देर बात ही डिलीट कर दिया हो लेकिन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों फोटो तैमूर अली खान की ही थी और कुछ इसे करीना कपूर के छोटे बेटे की फोटो बता रहे हैं। हालांकि इस विषय पर करीना या सैफ में किसी ने भी कुछ नहीं कहा है।

View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@therealkareenakapoor)

करीना ने भी की थी बेबी की फोटो शेयर

8 मार्च को महिला दिवस के दिन एक्‍ट्रेस करीना कपूर खान ने भी अपने इंस्टाग्रम पर छोटे बेटे की फोटो शेयर की थी। लेकिन इस फोटो में बेबी का चेहरा नहीं दिख रहा था क्‍योंकि बेबी करीना के कंधे पर लेटा था। वहीं करीना कपूर के फैंस लोग जल्‍द से जल्‍द उनके दूसरे बेबी की फोटो देखने को बेकरार हैं।