Arvind Trivedi Death: रामानंद सागर के लोकप्रिय टीवी शो 'रामायण' (Ramayan) में लंकेश रावण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी (Arvind Trivedi) का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार 83 वर्षीय अरविंद त्रिवेदी का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ। मिली जानकारी के अनुसार, अरविंद त्रिवेदी बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों से काफी समय से बीमार थे। कुछ समय पहले ही उनके लिए चलना-फिरना भी मुश्किल हो गया था। 83 वर्ष की उम्र में मंगलवार 05 अक्टूबर की रात अरविंद त्रिवेदी का हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। (Arvind Trivedi Death In Hindi)

Sad to know about the demise of well known theatre,tv & film actor #ArvindTrivedi ji due to massive heart attack. My heartfelt condolences to his entire family & near ones. ॐ शांति ! 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/4UOHPrvZEd — Ashoke Pandit (@ashokepandit) October 6, 2021