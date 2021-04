Benefits of Proning for Corona Patient in Hindi: कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या देश में भयानक रूप से बढ़ती जा रही है। जो लोग घर पर अपना इलाज कर रहे हैं, उनमें भी सांस लेने की समस्या नजर आ रही है। अचानक शरीर का ऑक्सीजन लेवल 92-93 होने पर लोगों का दम फूलने लग रहा है। लोग डर रहे हैं और चाहते हैं जल्दी से किसी हॉस्टिपल में भर्ती हो जाएं, लेकिन आप घर पर ही ऑक्सीजन लेवल पेट के बल लेटकर बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भी लोगों को प्रोनिंग यानी पेट के बल लेट कर ऑक्सीजन बढ़ाने की सलाह दे रही है। एक 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान भी इसी तरीके से घर पर पेट के बल लेट कर सोने (Proning for ) से बचा ली गई। आइए जानते हैं क्या होती है प्रोनिंग, कोरोना के मरीजों के लिए कैसे होती है प्रोनिंग फायदेमंद (Proning benefits for corona patient)…. Also Read - कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन लेवल हो रहा है कम तो घर पर करें ये योगासन, फेफड़े होंगे स्वस्थ, सांस की समस्या भी होगी दूर

गोरखपुर की 82 वर्षीय महिला ने प्रोन पोजिशन से बचाई अपनी जान

गोरखपुर के अलीनगर की 82 साल की विद्या श्रीवास्तव ने प्रोन पोजिशन (उल्टा लेटकर) के जरिए अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया। महिला ने बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के ही कोरोना को मात दी और लोगों के लिए एक मिसाल बन गईं। इस महीने की शुरुआत में ही विद्या को कोरोना हुआ था।

कोरोना के मरीजों के लिए प्रोनिंग के फायदे (Proning During COVID-19)

विद्या के बड़े बेटे हरि मोहन श्रीवास्तव ने कहा, "मेरी मां को कोविड हुआ था। उनका घर पर ही इलाज शुरू किया। एक दिन उनके ऑक्सीजन का स्तर 79 पहुंच गया। हम सभी चिंतित थे। हालांकि, हमने हार नहीं मानी और उसे कहा कि उल्टे होकर लेट जाइए। धीरे धीरे स्थिति में सुधार होने लगा और चार दिनों के भीतर ऑक्सीजन का स्तर 94 हो गया।"

हरि मोहन ने अपनी मां के कमरे में चार दिन बिताए और नियमित रूप से उनके ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी की। उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया गया। हरि मोहन का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सावधानी रखने के साथ ही डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को भी समय पर लिया।

क्या होती है प्रोनिंग और इसे करने का सही तरीका

प्रोनिंग यानी पेट के बल लेटकर सांस लेना ताकि शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगे। इसमें मरीज को आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक लेटने की जरूरत होती है। इसके अभ्यास से फेफड़ों में ऑक्सीजन लेवल पहुंचता है। रक्त संचार सही होता है। फेफड़े सही तरीके से काम करते हैं। ऐसे में 92-93 ऑक्सीजन लेवल जाए, तो आपको यह प्रक्रिया घर पर जरूर करनी चाहिए। हॉस्पिटल जाने के चक्कर में पड़ने से देर हो सकती है। जब भी आप प्रोनिंग करें, तो बीच-बीच में करवट बदलते रहें।

इनपुट: (IANS Hindi)