हैदराबाद में लंबे समय तक रहने वाले वायरल फीवर का बढ़ा खतरा, ये होते हैं इसके गंभीर संकेत, लक्षण, कारण

हैदराबाद में इन दिनों लोग लंबे समय तक रहने वाले वायरल फीवर से परेशान हैं। क्यों हो रहा है ये हाई-ग्रेड फीवर, इसकी वजह क्या है, गंभीर संकेत और लक्षण क्या नजर आते हैं, बता रहे हैं एक्सपर्ट....

Viral Infection in Hyderabad: हैदराबाद में वायरल बुखार (Viral Fever or Infection) का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित लड़की को 10 दिनों तक हाई-ग्रेड फीवर (High-Grade Fever) रहा। मानसून की शुरुआत होने के साथ ही अक्सर सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार की समस्या से बच्चे और वयस्क बीमार पड़ने लगते हैं। आमतौर पर वायरल फीवर को ठीक होने में 3 से 5 दिनों का समय लगता है, लेकिन 10 दिनों तक तेज बुखार रहने का मामला (prolonged viral fever) लोगों के बीच चिंता बढ़ाने वाला है। जब लड़की का टेस्ट कराया गया, तो उसमें मलेरिया, डेंगू, कोरोना होने की भी पुष्टि नहीं हुई। आखिर इतने दिनों तक बुखार (prolonged viral fever in Hyderabad) रहने की वजह क्या थी?

एक रिपोर्ट के अनुसार, मौसमी बुखार (Seasonal fever) लोगों को तीन से पांच दिनों तक परेशान कर रहा है। लोग धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। इसके कारण लोगों में डिहाइड्रेशन हो रहा है। वे इतने डर गए हैं कि आईसीयू में भर्ती होना चाहते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इंफ्लूएंजा और डेंगू के अलग-अलग स्ट्रेंस के कारण भी बुखार तेज और अधिक दिनों तक रह सकता है। आइए जानते हैं शारदा हॉस्पिटल (ग्रेटर नोएडा) के फिजिशियन डॉ. श्रेय श्रीवास्तव से हाई-ग्रेड वाइरल फीवर के कारण, लक्षण क्या हैं, कब हो सकता है ये घातक, इससे बचाव के उपाय क्या हैं....

किशोर और बच्चे आमतौर पर मानसून (monsoons) के दौरान वायरल बुखार, फ्लू और अन्य संक्रामक रोगों (Infectious diseases) से पीड़ित होते हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के साथ लोगों में अपने बच्चों में संभावित कोविड-19 संक्रमण (Covid-19 infection in children) को लेकर डर बढ़ रहा है।

लंबे समय तक रहने वाले बुखार के लक्षण

जिन लोगों में बुखार अधिक दिनों तक (prolonged fever) रह रहा है, उनमें कई लक्षण ऐसे नजर आते हैं जैसे डेंगू हुआ हो। ये लक्षण हैं प्लेटलेट्स काउंट में गिरावट, सीवियर डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर आदि। चूंकि, इस तरह के बुखार के बारे में अभी ठीक से कुछ पता नहीं है, इसलिए सिम्प्टोमैटिक इलाज जैसे पैरासिटामोल और अधिक तरल पदार्थ देकर पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश की जाती है।

वायरल फीवर के कॉमन लक्षण

हाई-ग्रेड फीवर

कमजोरी महसूस करना

कोल्ड और कफ

गले में खराश

बदन दर्द

डेंगू बुखार के लक्षण

हाई-ग्रेड फीवर

शरीर पर रैशेज होना

जोड़ों में दर्द

बहुत तेज बदन दर्द होना

आंखों के पीछे सिरदर्द होना

अधिक दिनों तक रहने वाले बुखार के संकेत

लगातार हाई-ग्रे बुखार बने रहना

डिहाइड्रेशन

उल्टी होना

पेट में दर्द रहना

बहुत अधिक कमजोरी होना

सांस लेने में परेशानी

मसूड़ों से खून आना आदि।

संक्रामक रोगों के दुष्प्रभाव और इलाज

यदि किसी को कोई संक्रामक बीमारी है, तो उसका नेगेटिव असर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ सकता है। डेंगू और दूसरे वायरल इंफेक्शन का इलाज संभव है, लेकिन मरीज को सही समय पर इलाज और दवाएं मिल जानी चाहिए। थोड़ी सी भी देरी बच्चों और वयस्क दोनों के लिए ही खतरनाक साबित हो सकती है। डेंगू से ठीक होने के बाद भी केयर की जरूरत होती है। डेंगू के मच्छर चूंकि दिन के समय काटते हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क रहना चाहिए। घर में और घर के आसपास जमे पानी को निकाल देना चाहिए। घर, ऑफिस, कॉमर्शियल इलाकों में कूलर, छोटे-छोटे बर्तनों, टंकी आदि की सफाई सप्ताह में एक बार जरूर करनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों की सफाई करना जैसी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें। ये किसी भी तरह के इंफेक्शन होने से आपको बचाते हैं। खुद को हाइड्रेटेड रखें। बच्चों को पूरी बाजू के शर्ट पहन कर ही घर से बाहर खेलने जाने दें। यदि 48 घंटे से बुखार बहुत तेज रह रहा हो, तो खुद से दवा लेने की बजाय डॉक्टर से जरूर मिलें।

