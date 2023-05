Priyanka Chopra Baby: प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस सरोगेसी की मदद से बने मम्मी-पापा, सोशल मीडिया पर फैंस को दी यह गुड न्यूज

प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) ने अपने पहले बच्चे का स्वागत सरोगेसी ( Priyanka-Nick Jonas welcome their baby via surrogacy) के ज़रिए किया।

Priyanka Chopra Baby: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra Jonas) मां बन गयी हैं। प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) ने अपने पहले बच्चे का स्वागत सरोगेसी ( Priyanka Chopra-Nick Jonas welcome their first baby via surrogacy) के ज़रिए किया। अभिनेत्री ने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम पेज पर इस बारे में एक पोस्ट लिखी और सबको अपने बच्चे के आने की गुड न्यूज दी। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इस पोस्ट में लिखा कि वे और निक बहुत खुश हैं। ( Priyanka Chopra Baby In Hindi)

कपल ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने जीवन की इस पारी की शुरूआत के बारे में लिखा,“ हमें यह खबर आप सबके के साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि,सरोगेसी की मदद से हमें हमारा पहला बच्चा मिल गया है। यह समय हमारे लिए बहुत स्पेशल है और हम अपना ध्यान अपने परिवार पर रखना चाहते हैं, इसीलिए आप सबसे आग्रह करते हैं कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें।”

सरोगेसी की मदद से हुआ प्रियंका-निक के बच्चे का जन्म

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी सिंगर निक जोनस की शादी साल 2018 में राजस्थान में हुई थी और शादी के 3 साल बाद इन्होंने अपना परिवार आगे बढ़ाने का फैसला लिया। प्रियंका चोपड़ा उम्र में निक जोनस से लगभग 12 वर्ष बड़ी हैं। इस कपल ने अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए सरोगेसी का मेथड चुना, जो कई कपल्स द्वारा पसंद किया जाने वाला एक एडवांस तरीका है।

