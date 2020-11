Covid-19 vaccine development: कोरोनावायरस से बचाव के लिए टीके (Coronavirus Vaccine) विकसित करने में लगी तीन टीमों के साथ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) बात करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जेनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉ. रेड्डी के दल से कोविड-19 के टीके (Covid-19 vaccine development) को विकसित किए जाने के संबंध में जानकारी लेंगे। Also Read - भारत में कोविड-19 संक्रमण के 38 हजार नये मामले, देश में कोरोना वायरस के कुल केसेस की संख्या 94.3 लाख के पार

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल, 30 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के टीके विकसित करने में जुटे तीन दलों के साथ बातचीत करेंगे। जिन टीमों से प्रधानमंत्री बात करेंगे, उनमें जेनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉ. रेड्डी के दल शामिल हैं।” Also Read - भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक की गईं सारी व्यवस्थाएं

Also Read - तालाब और नदी के पानी में लम्बे समय तक जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस, एक्सपर्ट्स ने किया दावा

Tomorrow, on 30th November 2020, PM @narendramodi will interact, via video conferencing, with three teams that are involved in developing a COVID-19 vaccine. The teams he will interact with are from Gennova Biopharma, Biological E and Dr. Reddy’s.

— PMO India (@PMOIndia) November 29, 2020