चिया सीड्स (Chia seeds in hindi) हमारी सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद होते हैं। चिया सीड्स का मेडिकल नाम साल्विया हिस्‍पैलिका है। अंडाकार की शेप में दिखने वाले ये बीज एनर्जी के साथ विटामिन्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड के भी जबरदस्‍त स्‍त्रोत होते हैं। चिया सीड्स की खेती अधिकतर विदेशों जैसे कि ऑस्‍ट्र‍ेलिया, मध्‍य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जैसे देशों में होती है। लेकिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिया सीड्स (Prime Minister Narendra Modi) को लेकर बड़ी बात कही है। पीएम ने मन की बात (Man ki Baat) करते वक्‍त चिया सीड्स का जिक्र किया। उन्‍होंने चीया सीड्स के फायदों (Chia seeds benefits in hindi) पर जोर देते हुए कहा कि ये बीज हमें अनेक प्रकार के लाभ देते हैं। कृषि और खेती के विषय पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चिया सीड्स सिर्फ विदेशों में होते हैं लेकिन अब इनकी खेती हमारे देश भारत में भी होने लगी है। उत्‍तर प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जहां लोग चिया सीड्स की खेती (Chia seeds cultivation in Uttar Pradesh) कर रोजगार का साधन बना रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि चिया के बीच धीरे-धीरे भारत के अन्‍य शहरों में भी उगने शुरू होंगे। Also Read - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगवाएंगे दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन, बाकी नेताओं को भी लगेगा टीका

कैसे होती है चिया सीड्स की खेती (How Chia seeds are cultivated)

चिया सीड्स को खेतों में छिड़क पर बोया जाता है जिसे छिटकवाँ विधि कहते हैं। जबकि कुछ लोग चिया सीड्स को एक लाइन में बो कर इसकी खेती करते हैं। जब चिया की खेती होती है तो इस बात का ध्‍यान रखा जाता है कि दूरी 30 सेमी हो। अंकुरण के बाद 15 से 20 दिन के पश्चात पौधों की दूरी 15 सेमी कर दे। बीज को 1.5 सेमी से अधिक गहरा न बोये, नहीं तो बीज खराब हो सकता है। बुआई के समय यदि खेत में नमी की मात्रा कम हो तो हल्की सिचाई बुआई के बाद की जा सकती है।

चिया सीड्स के फायदे (Chia seeds benefits in hindi)