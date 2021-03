देश में राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कोरोना वैक्‍सीन (President Kovind receives Covid-19 vaccine) लगाई है। राष्‍ट्रपति को दिल्‍ली के आर्मी आर आर अस्‍पताल में कोरोना वैक्‍सीन की पहली डोज दी गई है। इस दौरान रामनाथ के साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। इसके साथ ही राष्‍ट्रपति ने उन लोगों से भी वैक्‍सीन लगवाने की अपील की है जो वैक्‍सीनेशन अभियान के दूसरे चरण (Second phase of Covid-19 vaccination) में टीका लगवाने की पात्रता रखते हैं। बता दें कि कोरोना वैक्‍सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में 60 साल की उम्र से अधिक के लोग और 45 साल की उम्र से अधिक के लोग (जिन्‍हें कोमोरबिडिटी है) वैक्‍सीन लेने योग्‍य हैं। Also Read - Aarogya Setu App for corona vaccine: आरोग्‍य सेतु एप से करें कोरोना वैक्‍सीन के लिए रजिस्‍ट्रेशन, ये हैं 5 आसान स्‍टेप्‍स

कोरोना वैक्‍सीनेशन के दूसरे अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्‍सीन लगाकर की थी। मोदी के टीका लगाने के बाद से ही एक के बाद नेता अभिनेता कोरोना वैक्‍सीन लगा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़ें पेश किए गए हैं उसके अनुसार मंगलवार शाम तक देशभर में 1.56 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लग चुका है, मंगलवार को ही देशभर में 7.68 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया है।

सरकार ने इस बार वैक्‍सीन केंद्रों के लिए सरकारी अस्‍पतालों के साथ ही भारी संख्‍या में प्राइवेट अस्‍पतालों को भी शामिल किया है। ताकि लोगों तक जल्‍द से जल्‍द वैक्‍सीन पहुंचे। सरकारी अस्‍पतालों में वैक्‍सीन फ्री दी जाएगी जबकि प्राइवेट में इसके लिए 250 रुपये का शुल्‍क देना होगा।