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Prateek Yadav Death News: सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का 13 मई को निधन हो गया है। प्रतीक यादव के निधन की खबर आते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रतीक यादव की उम्र महज 38 साल थी। प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे और पिछले कुछ दिनों पारिवारिक कलह के कारण सुर्खियों में थे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि 12 मई देर रात अचानक से प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद 13 मई को सुबह करीब 6 बजे प्रतीक यादव को इलाज के लिए लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतीक यादव को लंबे समय से फेफड़ों और लिवर से जुड़ी समस्या थी।
प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। हालांकि उनका परिवार राजनीति के केंद्र में रहा, लेकिन प्रतीक यादव ने खुद राजनीति से कोसों की दूरी बनाई हुई थी। प्रतीक यादव को फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था। वे लखनऊ में फिटनेस और रियल एस्टेट से जुड़े बिजनेस किया करते थे। बताया जाता है कि उन्हें महंगी गाड़ियों और जिम कल्चर का काफी शौक था। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, जहां वे अक्सर फिटनेस से जुड़े वीडियो और तस्वीरें शेयर करते थे। पिता की तरह की प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दोनों की प्रेम कहानी भी काफी फेमस रही है। प्रतीक और अपर्णा स्कूल में काफी करीब आए और बाद में रिश्ते में बंधे।
प्रतीक यादव बेशक से राजनीति में एक्टिव नहीं थे, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहती थी। महंगी स्पोर्ट्स कारों और फिटनेस के प्रति उनके जुनून को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती थीं। बताया जाता है कि वे जिम और हेल्थ को लेकर काफी एक्टिव रहते थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वे लंबे समय तक जिम करते थे और फिटनेस सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी करते थे। हालांकि उनकी मौत का इससे कोई सीधा संबंध है या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रतीक यादव के निधन के बाद उनकी अर्पणा बिष्ट के साथ लव स्टोरी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बंटोर रही है। आइए जानते हैं कब हुई थी प्रतीक यादव और अपर्णा की मुलाकात और कपल्स को इस बिजनेस और राजनीति वाले कपल से कौन सी बातें सीखनी चाहिए।
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प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते की शुरुआत स्कूल के दिनों में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 10वीं क्लास से एक-दूसरे को जानते थे और करीब 8 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी की थी।
हालांकि, इस साल की शुरुआत में उनके रिश्ते में तनाव की खबरें भी सामने आई थीं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि दोनों ने तलाक की अर्जी तक दी थी। पर कुछ समय के बाद प्रतीक यादव और अर्पणा के बीच सब कुछ सही होने की बात भी सामने आई थी। प्रतीक यादव ने खुद कहा था कि ऑल इज वेल, जिससे संकेत मिला कि दोनों के रिश्तों में सुधार हो गया था। हाल के समय में दोनों परिवार के साथ ही रह रहे थे।
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