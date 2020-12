Pneumosil: भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कम्पनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institutes of India) ने देश को एक स्वदेशी वैक्सीन की सौगात दी है। पुणे स्थित फार्मा कम्पनी ने भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी ( भारत में ही विकसित और उत्पादित) न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोसिल (Pneumosil) को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ( Dr. Harsh Vardhan) की उपस्थिति में लॉन्च करने की घोषणा की। गौरतलब है कि सीआईआई आंकड़ों के आधार पर दुनिया के सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कम्पनी है। सीरम ने सोमवार को जानकारी दी कि पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल को लॉन्च किया जा रहा है। Also Read - Covid-19 Vaccine: क्रिसमस से पहले सीरम इंडिया को मिल सकती है मंज़ूरी, Covishield के इमरजेंसी यूज़ की मांगी है अनुमति

बता दें कि, न्यूमोसिल (Pneumosil) को सीरम इंस्टीट्यूट, पीएटीएच और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक दशक में सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया है। इसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जो कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन सामथ्र्य में सुधार लाने और निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए स्थायी पहुंच को सक्षम करेगा। इस टीके को बच्चों में न्यूमोकोकल रोगों (निमोनिया) के खिलाफ असरदार और लंबी अवधि तक सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जा रहा है। Also Read - फाइजर के बाद अब सीरम ने भी मांगी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, “यह देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को एक सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाले टीके (वैक्सीन) के साथ न्यूमोकोकल बीमारी से बेहतर तरीके से बचाया जा सके।” Also Read - सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने कहा, कोविड वैक्सीन सुरक्षित साबित होने पर ही की जाएगी जारी

It was indeed a matter of great pride to have launched today, India’s 1st indigenous Pneumococcal Conjugate Vaccine called Pneumosil.

Developed by @SerumInstIndia, it’s a shining example of India’s capacity & capability of manufacturing sophisticated vaccines.@MoHFW_INDIA pic.twitter.com/hfXXparwbk

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) December 28, 2020