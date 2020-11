प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने यहां शनिवार शाम भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) का दौरा (PM Modi visits to Pune) किया, जो इस समय बहुप्रतीक्षित कोविड-19 वैक्सीन (Coronavirus vaccine) विकसित करने की प्रक्रिया में है। प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयंत्र (प्लांट) परिसर में घूमे, जिन्होंने मोदी को वैक्सीन निर्माण प्रक्रिया (Vaccine manufacturing process) का विवरण समझाया। Also Read - उत्तर प्रदेश में 1.23 लाख लीटर वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन बनाए जाएंगे

मोदी ने अपनी यात्रा के बाद ट्वीट किया, “सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (PM Modi visits to Pune in hindi) में टीम के साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने अपनी प्रगति के बारे में विवरण साझा किया कि वे कैसे वैक्सीन निर्माण को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही उनकी विनिर्माण सुविधा का भी जायजा लिया।” Also Read - अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण, पॉजिटिविटी रेट 7.24

Also Read - स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वैक्सीन से संबंधित कही ये बड़ी बात, 3-4 सप्ताह में पूरी दिल्ली को लग सकती है वैक्सीन

Had a good interaction with the team at Serum Institute of India. They shared details about their progress so far on how they plan to further ramp up vaccine manufacturing. Also took a look at their manufacturing facility. pic.twitter.com/PvL22uq0nl

— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2020