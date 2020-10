PM Modi on corona vaccine in hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोना के खिलाफ चल रही जंग से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान कोराना वैक्सीन (Corona vaccine) से जुड़े रिसर्च कार्यों, कांटैक्ट ट्रेसिंग, सीरो सर्वे (sero survey) और दवाओं आदि के बारे में अफसरों से चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीरो सर्वे और कोविड-19 टेस्टिंग (covid-19 testing) बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार व अन्य वरिष्ठ अफसरों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीय वैक्सीन डेवलपर्स और निमार्ताओं की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की। कहा कि ऐसे सभी प्रयासों के लिए सरकार अपने स्तर से हर तरह की सुविधा और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। Also Read - युवाओं और स्वस्थ लोगों को 2022 तक करना पड़ेगा कोविड-19 वैक्सीन लेने का इंतजार: डब्ल्यूएचओ

पीएम मोदी ने वैक्सीन की तैयारियों का लिया जायजा

प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीकों के लिए (PM Modi on corona vaccine) स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण तंत्र का जाजया लिया। उन्होंने पर्याप्त खरीद के लिए उचित सिस्टम और थोक भंडार के लिए तकनीक के बारे में जानकारी ली. प्रधानमंत्री मोदी ने सीरो सर्वे और परीक्षण को बढ़ाने का दिया निर्देश। उन्होंने कहा कि तेजी से और सस्ते में कोविड 19 के परीक्षण की सुविधा सभी को जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए। Also Read - 'स्वाइन कोरोना वायरस' कर सकता मनुष्यों को भी संक्रमित, एक्सपर्ट्स ने दी सूअरों से फैलने वाले इस नये वायरस की चेतावनी

प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा उपचारों के कठोर वैज्ञानिक परीक्षण और सत्यापन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस कठिन समय में साक्ष्य आधारित अनुसंधान करने और विश्वसनीय समाधान प्रदान करने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के लिए कम लागत में टीका और दवा आसानी से उपलब्ध कराने के देश के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने इस वैश्विक महामारी के खिलाफ उच्च स्थिति की तैयारी की अपील की। Also Read - World Handwashing Day : कोरोनावायरस को देना है मात तो जरूर धोएं 30-40 सेकेंड तक हाथ

‘स्वाइन कोरोना वायरस’ कर सकता मनुष्यों को भी संक्रमित, एक्सपर्ट्स ने दी सूअरों से फैलने वाले इस नये वायरस की चेतावनी

असम में अगले साल जनवरी में शुरू होगा कोरोना टीकाकरण, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष से ऊपर वालों को दी जाएगी प्राथमिकता