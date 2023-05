भारत में 75 प्रतिशत वयस्कों को लगी कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें, प्रधानमंत्री ने दी देश को बधाई

Covid Vaccination In India: भारत ने रविवार को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक और मील का पत्थर हासिल किया। ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश की 75 फीसदी से अधिक वयस्क आबादी को कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाना का गोल हासिल कर लिया गया है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने साझा की। मंडाविया ने ट्वीट करके बताया, "सबका साथ, सबका प्रयास' के मंत्र के साथ, भारत ने अपनी 75 प्रतिशत वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज (Two doses of Corona Vaccine) लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में हम निरंतर मजबूत हो रहे हैं। हमें सभी नियमों का पालन करते रहना होगा और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवानी है।" (Covid Vaccination In India Update In Hindi)

कोविड टीकाकरण से जुड़ी इस उपलब्धि के बारे में रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, बीते 24 घंटे में 62 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई। इसी के साथ भारत में कोरोना टीकाकरण कवरेज 165.7 करोड़ से ज्यादा हो गया है। यह 1,81,35,047 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है।

इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट किया, "सभी वयस्कों में से 75 प्रतिशत आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हमारे साथी नागरिकों को बधाई। उन सभी पर गर्व है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं।"