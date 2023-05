प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस का टीका बनाने वाली निर्माता कंपनियों के मालिकों व प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और सिरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला भी मौजूद रहे। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच हुई पीएम मोदी की इस बैठक को बहुत ही अहम मानी जा रही है। खास बात यह है कि यह मीटिंग 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन डोज का आंकड़ा पार करने के बाद हो रही है। सूत्रों की माने तो इस बैठक का सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में देख सकता है।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला के साथ वैक्सीन पर चर्चा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर चल रहे शोध पर भी जानकारी ली। बैठक में जिन 7 वैक्सीन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे उनमें सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अलावा भारत बायोटेक, डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज, जायडस कैडिला, बायो लॉजिकल E, जेन्नोवा बायोफार्मा और पैनेसिया बायोटेक के प्रतिनिधि मौजूद थे।

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारत के #VaccineCentury ने व्यापक प्रशंसा प्राप्त की है। हमारे गतिशील वैक्सीन निर्माताओं के प्रयासों के बिना हमारा टीकाकरण अभियान सफल नहीं होगा, जिनसे मुझे आज मिलने का अवसर मिला। हमारे बीच बेहतरीन बातचीत हुई।'

उन्होंने कहा, 'वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत के दौरान, वैक्सीन को रोल आउट करते समय और आने वाले समय के लिए विशेष रूप से भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हमारी प्रक्रियाओं के उचित संस्थागतकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।'