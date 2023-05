पीएम मोदी ने देश में 50% से अधिक युवाओं को वैक्सीन की पहली खुराक लगाए जाने की सराहना की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 15 से 18 वर्ष आयु के 50 प्रतिशत से अधिक युवाओं को टीके की पहली खुराक लगाए जाने के प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के एक ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया, "युवा और युवा भारत रास्ता दिखा रहा है! यह उत्साहजनक खबर है। आइए, गति बनाए रखें। कोविड-19 संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना और टीकाकरण महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ेंगे।"

Young and youthful India showing the way! This is encouraging news. Let us keep the momentum. It is important to vaccinate and observe all COVID-19 related protocols. Together, we will fight this pandemic. https://t.co/RVRri5rFyd — Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2022