संधिवात गठिया (Gouty arthritis in hindi) रोग के लिए आयुर्वेदिक उपचार का असर की जांच के लिए मल्टीसेंटर फेज-3 परीक्षण भारत में शुरू होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार यह संधिवात गठिया के लिए किया जाने वाला दुनिया का पहला फेज-3 मल्टीसेंटर परीक्षण होगा, जिसे आने वाली मई से शुरू किया जाएगा। यह परीक्षण कोयंबत्तूर, बेंगलुरू व मुंबई में किया जाएगा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हॉरमॉनिजेशन ऑफ टेक्निकल फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज - गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस (ICH-GCP) के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय के एक बयान के अनुसार इस क्लिनिकल परीक्षण पर लॉस एंजलस स्थित यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया के रूमेटोलॉजिस्ट डेनियल एरिक फुर्स्ट बारीकी से नजर रखेंगे। आगे आयुष मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह प्रोजेक्ट संधिवात गठिया के उपचार में आयुर्वेद की कारगरता पर पहले मल्टीसेंटर फेज-3 वाले डबल ब्लाइंड डबल क्लिनिकल ​​परीक्षणों में से एक है। इसे भारत सरकार की एजेंसी केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) और वैद्य फार्मेसी लिमिटेड (कोयंबत्तूर) से एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट एवीपी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा मिलकर चलाया जाएगा।

First of its kind phase 3 clinical trial in Ayurveda for Rheumatoid Arthritis Monitored by renowned rheumatologist Dr. Edzard Ernst, Will take Ayurveda research in Rheumatology to a global stage Read details: https://t.co/rxskV3mNf0 — PIB India (@PIB_India) March 23, 2022