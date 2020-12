Pfizer BioNTech Vaccine Update: अमेरिकी रेगुलेटर्स ने 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर और उसके जर्मन साझेदार बायोएनटेक (Pfizer and its German partner BioNTech) के देश के पहले कोविड -19 वैक्सीन (Pfizer Vaccine Emergency Use) के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। इसे महामारी के भयावह प्रकोप के अंत की शुरूआत का प्रतीक माना जा रहा है। इस वायरस के कारण मात्र 11 महीनों में करीब 300,000 अमेरिकियों की जान चली गई। Also Read - Covid Vaccine Update: डीसीजीआई ने भारत की पहली स्वदेशी एमआरएनए वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दी

Pfizer BioNTech Vaccine Update

यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US FDA) के आयुक्त स्टीफन हैन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "पहले कोविड -19 वैक्सीन (Covid-19 Vaccine Emergency Use) के आपातकालीन उपयोग के लिए एफडीए की अनुमति अमेरिका और दुनिया भर में इतने सारे परिवारों को प्रभावित करने वाले इस विनाशकारी महामारी (Coronavirus Pandemic) से निपटने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।"

अमेरिका ने 2021 के लिए Pfizer Vaccine की लाखों खुराक को किया बुक

हैन ने 'दुनिया भर में वैज्ञानिक इनोवेशन और सार्वजनिक-निजी सहयोग' का सम्मान किया, जिसने रिकॉर्ड समय में वैक्सीन (Vaccine) लाने के कार्य को संभव किया। रिकॉर्ड गति से वैक्सीन के विकास के बाद बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन (Vaccination) को अंजाम देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से जुड़ गया है। वैक्सीन की प्रारंभिक खुराक सीमित हैं और अमेरिका ने साल 2021 के शुरुआत के लिए फाइजर वैक्सीन की लाखों (Pfizer Vaccine) अतिरिक्त खुराक को पहले ही बुक कर लिया है।

फाइजर (Pfizer) का कहना है कि दिसंबर के अंत तक अमेरिका के लिए दो शॉट वाले वैक्सीन की खुराक 2.5 करोड़ होगी। वैक्सीन का पहला शॉट फ्रंटलाइन हेल्थकेयर कर्मचारियों और नर्सिंग होम निवासियों को दिया जाएगा। गौरतलब है कि नौ घंटे की मैराथन बहस के बाद गुरुवार को हाई पावर्ड अमेरिकी वैक्सीन सलाहकार पैनल ने फाइजर-बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन (Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccine) के उपयोग का बड़े पैमाने पर समर्थन किया, जिसके बाद एफडीए कोर्ट में इसे अंतिम मंजूरी भी मिल गई। वैक्सीन को एफडीए (FDA) की मंजूरी 24 घंटे के भीतर मिली।

मैराथन बहस के दौरान 17-4 वोटों के साथ वैक्सीन एंड रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एडवाइजरी कमेटी (वीआरबीपीएसी) ने फैसला किया कि फाइजर का शॉट 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में सुरक्षित है। अंतिम वोट शाम 6 बजे (ईएसटी) से ठीक पहले आया। उसके पहले रेगुलेटर्स ने अपने सभी निष्कर्षों को एक ही सवाल में पेश किया, जो था कि, “क्या फाइजर वैक्सीन के लाभ 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में जोखिम को कम करता है?”

बहस के आखिरी एक घंटे के दौरान मुद्दा 16 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की सिफारिश करने या न करने पर था। वैक्सीन एडवाइजरी सदस्यों में से एक ने कहा, ‘इस आयु वर्ग में डेटा सबसे कम है’। वहीं करीब तीन सदस्यों ने कहा कि वे सिर्फ 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण पसंद करेंगे।

Pfizer का परीक्षण अभी गर्भवती महिलाओं पर नहीं किया है

जॉनसन एंड जॉनसन (सिंगल डोज) और एस्ट्राजेनेका/ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी लाइन में हैं। वहीं, फाइजर (Pfizer) और बायोएनटेक (BioNTech) वैक्सीन (Vaccine) का परीक्षण अभी तक गर्भवती महिलाओं और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोगों पर नहीं किया गया है। वहीं, 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी वैक्सीन को लेकर पर्याप्त डेटा नहीं है। हालांकि, 12 साल से कम उम्र के बच्चों में परीक्षण जारी है। फाइजर (Pfizer in Hindi) ने 16 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में संक्रमण से पूर्व सबूत के साथ या बिना सबूत के रोकथाम के लिए अपने वैक्सीन के लिए एक मजबूत पिच बनाई। फाइजर ने कहा कि 95 प्रतिशत की कुल वैक्सीन प्रभावकारिता छोटे और बड़े वयस्कों, दोनों में देखी गई।

Pfizer Vaccine Update: अमेरिकी पैनल ने फाइजर वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को दी हरी झंडी

