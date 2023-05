पार्लर में मसाज करवाते समय रहें सावधान! अगर गलती से भी दबी नस तो हो सकता है स्ट्रोक

पार्लर में मसाज करवाना या हेयर वॉश करवाना किसी नहीं पसंद। लेकिन हाल ही में हुई घटना को जानना के बाद आप पार्लर में हेयर मसाज या हेयर वॉश करवाने से पहले सौ बार सोचेंगे। जी हां, बात हैदराबाद की है जहां एक 50 साल की महिला पार्लर से लौटने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। महिला को चक्कर आने लगे, मतली, उल्टी और अगले दिन चलने में भी समस्या ( beauty parlour stroke syndrome symptoms) होने लगी। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम हो गया है। ये क्या होता है और इस महिला को क्यों हुआ इसके बारे में खुद इलाज करने वाले डॉक्टर ने ट्वीट के जरिए लोगों को बताया। पर उससे पहले जानते हैं क्या है ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम?

Beauty Parlor #Stroke Syndrome 1. I recently saw a 50-year old woman with symptoms of dizziness, nausea & vomiting, which started during her hair wash with shampoo in a beauty parlor. Initially, she was taken to a gastroenterologist, who treated her symptomatically.#Medtwitter — Dr Sudhir Kumar MD DM🇮🇳 (@hyderabaddoctor) October 30, 2022