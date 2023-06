पाकिस्तान में भी दिखा BA.2.12.1 का असर, देश में ओमिक्रोन सब-वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि

Omicron sub-variant in Pakistan: पाकिस्तान में ओमिक्रोन वेरिएंट के सब-वेरिएंट का एक मामला पाए जाने की पुष्टि की गयी है।पाकिस्तान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ओमिक्रोन के सब वेरिएंट बीए.2.12.1 ( BA.2.12.1)से संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि की है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी कि पाकिस्तान में सब-वेरिएंट से संक्रमण का यह पहला मामला है। बता दें कि, ओमिक्रोन के इस उप स्वरूप के कारण दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की नयी लहर आने की आशंका भी जतायी जा रही है।

NIH has detected the first case of Omicron sub-variant BA.2.12.1. This new sub-variant is causing increasing number of cases in different countries. — NIH Pakistan (@NIH_Pakistan) May 9, 2022