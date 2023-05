वरिष्ठ समाजसेविका सिंधुताई सपकाल का हार्ट अटैक से निधन, एक महीने से चल रहा था अस्पताल में इलाज

Sindhutai Sapkal Death: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ समाजसेविका सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात 8 बजकर 10 मिनट पर सिंधुताई ने पुणे के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। 74 वर्षीय सिंधुताई सपकाल (Sindhutai Sapkal) का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। सिंधुताई के निधन पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (BS Koshyari) ने शोक प्रकट किया। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के ट्विटर अकाउंट पर भी सिंधुताई के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट किया गया।

Dr. Sindhutai Sapkal will be remembered for her noble service to society. Due to her efforts, many children could lead a better quality of life. She also did a lot of work among marginalised communities. Pained by her demise. Condolences to her family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/nPhMtKOeZ4 — Narendra Modi (@narendramodi) January 4, 2022