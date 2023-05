Singer Vani Jairam Death: मशहूर गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया। शनिवार को उन्हें चेन्नई में उनके घर में मृत पाया गया। वाणी जयराम की उम्र 78 साल थीं। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस रिपोर्ट में उनकी मृत्यु को अननैचुरल बताया गया है क्योंकि उनकी मृत्यु के कारणों का सही कारण अभी पता नहीं चल सका है। हालांकि, पुलिस को जब उनके घर में वाणी जयराम की बॉडी मिली तो उनके सिर में चोट लगी थी और काफी खून बह चुका था। इस हेड इंजरी (Head Injury) को ही उनकी मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। (Singer Vani Jairam Death Cause)

बता दें कि, सप्ताहभर पहले ही उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वाणी जयराम को राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण (Padm Bhaushan awards 2023) से सम्मानित किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार वाणी जयराम साल 2018 से ही चेन्नई में हैडोज रोड स्थित अपने घर में अकेली रह रही थीं। (Singer Vani Jairam Death)

वाणी जयराम के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए वाणी जयराम के योगदान को याद किया और उन्हें श्रंद्धाजलि देती हुए लिखा, “वाणी जयराम जी को लोग उनकी सुरीली आवाज और कला जगत में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए हैं। उनकी प्रस्तुतियां विभिन्न भावनाओं को स्वर देती हैं। वाणी जयराम का निधन कला जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रतिसंवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति।”