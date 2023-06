Covid Vaccination In India: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत ने 87 प्रतिशत से अधिक वयस्क आबादी को कोविड के टीके की दोनों खुराक दी गई है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा- "सबका साथ और सबका प्रयास" के मंत्र के साथ, भारत अपनी वयस्क आबादी के 87 प्रतिशत से अधिक का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। अच्छा किया भारत! टीका लगवाने के बाद भी कोवीड के उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहें। (Covid Vaccination In India Update In Hindi.)

देश की 87% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण। With the mantra of 'Sabka Saath & Sabka Prayas', India achieves complete vaccination of over 87% of its adult population. Well done India! 🇮🇳 Keep following COVID appropriate behaviour even after getting vaccinated. pic.twitter.com/mopx3gAYjp — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) May 10, 2022